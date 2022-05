Frank Di, fusiona tres géneros en “La Culpa”

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desde la fronteriza ciudad de Tijuana (BC, México), el joven cantautor Frank Di, concedió unos minutos al segmento de Arte y Show, en el noticiero Chiapas a Diario.

Frank Di ha pasado por diversos realitys, como La Voz México, La Academia y Tengo talento mucho talento (en Estados Unidos), además de compartir escenario con artistas como Yuri, Marisela, Rocío Banquells, La Banda El Recodo, Yuridia, Juan Solo, Aneeka, OV7, Alejandra Avalos, Yahir e Irán Castillo entre otros.

Apenas el pasado 4 de septiembre lanzó su tema “La Culpa”, una canción muy sincera de desamor, fusionando tres géneros muy actuales: Mariachi, Pop Urbano y Flamenco, en coautoría con Nestor Yoshimytsu Sanchez Soto.

Con buen humor, pero mucha sinceridad, Frank Di comenta que la canción habla sobre las rupturas amorosas “y yo sí le echo la culpa”, pues al final cada quién cuenta la historia a su manera.

“Me la echaste toda a mí, tus mentiras siempre culpan a mi verdad, La culpa no es de los dos, yo me propuse voy a olvidarte, y para olvidarte tengo que odiarte, no queda de otra soy egoísta, no te enteraste de esa parte”, dice parte de su letra.

El tema fue grabado en la Ciudad de México y el video en Tijuana. Este último muestra locaciones espectaculares, como Los Arenales y la Plaza Monumental de Tijuana “la tercera más grande del mundo”, dice con evidente satisfacción.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, te invitamos a conocer esta propuesta fresca y atrevida, al tiempo que agradecemos a Frank Di por este tiempo concedido y a Lupita Sánchez, de Epta Entertainment, por las facilidades para enlazar vía Skype con él.

Si desean ver la entrevista compelta pueden entrar a: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1745861902247103 y ya lo saben, amig@s: Me despido por ahora… ¡pero amenazo con volver!