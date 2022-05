Guy Ritchie prepara adaptacio?n televisiva de ’The Gentlemen’

Agencia México

?La última película de Guy Ritchie, titulada The Gentlemen: Los señores de la mafia, llegó a España el pasado mes de febrero. Pocos meses después de su lanzamiento, Miramax ha puesto en marcha una adaptación televisiva, que estará escrita y dirigida por el propio Ritchie.

Tal como señala Deadline, Ritchie también ejercerá como productor junto a Ivan Atkinson y Marn Davies. La película sigue al ex patriado estadunidense Mickey Pearson (Matthew McConaughey), quien construye un imperio con el tráfico de marihuana en Londres. Cuando se corre la voz de que está intentando vender su negocio, se desencadena un complot en un intento por robarle su dominio.?

?Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding y Hugh Grant también aparecen en el filme, que ha recaudado 115,17 millones de dólares en la taquilla mundial. Por el momento se desconoce si los protagonistas del largometraje aparecerán en la serie.?

?“Miramax Television está encantada de abrir nuevos caminos creativos en nuestra asociación con Guy Ritchie en The Gentlemen”, dijo Marc Helwig, jefe de la división de televisión a nivel mundial. “Uno de los cineastas más distinguidos y prolíficos que trabajan hoy y alguien cuya creatividad he admirado durante muchos años, no podríamos estar más emocionados de llevar el viaje cinematográfico de The Gentlemen al ámbito de la televisión global”, agregó.?

?Además de la serie basada en The Gentlemen: Los señores de la mafia, Ritchie tiene varios proyectos en el horizonte. El realizador estrenará Wrath of Man en 2021. También ha confirmado que rodará una segunda parte del remake de acción real de Aladdín.