Gwyneth Paltrow toma estrictas medidas para cuidarse del coronavirus

Agencia México

Gwyneth Paltrow decidió sacarle provecho a los casi 7 millones de seguidores que la siguen en su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje con respecto a la pandemia del coronavirus.

A través de la red social, la actriz de Hollywood compartió una fotografía del radical vestuario que eligió como parte de su protección para evitar contraer el virus Covid-19.

Además de ello, Paltrow narró su experiencia luego de salir a comprar víveres al mercado de agricultores locales con su esposo Brad Falchuck.

Junto a la imagen donde Gwyneth porta gafas de sol, un vestido largo negro, zapatillas deportivas, un cubre bocas y guantes, la actriz escribió:

“Ayer escuché historias de senderos y parques llenos de gente. Aunque todos estamos en una curva de aprendizaje y no siempre somos perfectos cuando descubrimos esta nueva normalidad temporal, debemos tomar en serio las órdenes y no abusar de las libertades que aún tenemos; tienda de comestibles y recados esenciales, paseos en bicicleta o caminatas (ser disciplinado por el protocolo correcto). No es el momento de la negación. Debemos tomar esto en serio y refugiarnos en su lugar”.