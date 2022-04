Hace 52 años falleció León Felipe, cuyos versos son para todo tiempo

La Jornada

Hace 52 años, un 18 de septiembre, el poeta español León Felipe moría a los 84 años en la capital de México, justo en el momento en el que el Ejército irrumpió en Ciudad Universitaria para reprimir las protestas estudiantiles.

Su voz, en una grabación, se escuchaba a través de Radio UNAM. Fue un golpe tremendo, recuerda Fernanda Navarro, quien durante los últimos tres años de vida del escritor fue la guardiana de sus secretos, como él decía.

Hoy los versos de León Felipe no tienen caducidad, son para todo tiempo y lugar porque sus palabras, aunque tienen que ver con experiencias muy fuertes como una guerra civil, también reflejan la acogida que le dio México, país que le mantuvo la sonrisa en sus ojos hasta el final, explica la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en entrevista con La Jornada.

La doctora en filosofía cuenta que conoció a León Felipe cuando ella rondaba los 23 años y se coló en la filmación de un documental sobre el poeta que preparaba Felipe Cazals, producido por su hermana Bertha.

“Estuve en un rincón mientras lo filmaban, mis ojos lloraban de la emoción porque lo admiraba mucho. Al despedirme me dijo: ‘ven a verme, porque estoy muy solo’.

“No lo hubiera hecho porque dejé de ir un año a la UNAM, donde estudiaba, pues pensé: ‘las aulas estarán ahí siempre, pero un León Felipe no’.

“Durante tres años no lo dejé de ver. Fui su asistente. Estos manuscritos que comparto con La Jornada me los dio él directamente. Sin esa experiencia no sería la misma, porque una se forma con todas las aventuras y sorpresas que da la vida; ésta fue una de las máximas porque me ha enriquecido tanto.”