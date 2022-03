Hastiado de la realidad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se equivocan al decir: ‘El Dr. López Gatell es un tonto: ¿cómo va a decir que se ha aplanado la curva y han aumentado el número de muertos?’ ¡No posees lectura de compresión! ¿Acaso no fue lo que él expresó? Es una curva, no una línea recta, significando ¡que hay muertos! ¡La única forma de no enfermarse era no estar en contacto con el virus! ¡No se cumple! Si eres diabético, obeso, no te cuidas, sufrirás las consecuencias. Es lógico te enojes y enfurezcas ante la respuesta básica de negación y adjudicación de culpas a un tercero. Piensa: ¿cómo se siente enclaustrado en su hogar? Sin realizar jugosos negocios al empoderarse de la buena fe y manejo de las finanzas y credulidad del prójimo. ¡Es lógico! Se sienta vulnerado, le acaece lo mismo que al varón neolítico, poseedor de un sílex desgastado, enfrentándose al apetito de un carnívoro famélico.

Recuerda que debes analizar lo que te dicen. Verificar si la fotografía que te presentan, es del lugar al que se refieren. ‘¡Lo leí en mi celular!’ ¡Solo repites lo que está escrito! ¿Por qué no escribes de otro tema? ¡Olvídate del coronavirus! La presente aportación es diaria, versa del tema con el fin de esclarecer, disminuir el miedo. ¡Saber la verdad enferma, aún más negarla! ¿Acaso cuidas de tu salud? Estar enfermo es una forma de negación. Si se te eleva la presión ¡baja de peso! ¿Las rodillas no te sostienen? ¡Reduce de peso! ¿La insulina es insuficiente para tu salud? ¿Te impiden comer pizzas o frituras?

-‘¡Es un mal médico, me cobra por no darme medicamentos, solo comparte dietas que puedo bajar del internet!’. Bueno es quien manda tomografías, prescribió el antiviral que bloquea la unión del virus a la célula (que cuesta 80,000 pesos, además de ser escaso. ¡Es exclusivo para quien es un ser humano especial! ¡Tiene con qué!) Eso de hacerte gárgaras, cambiarse de ropa, asearse como si estuviera contaminado. ¡Eso no es vida! Es la medicina inservible, como tampoco existe el aplanamiento de la curva del coronavirus. Si fuera cierto ¡no habría muertos!

Lee lo que dices: estás enfrentándote a la realidad a través de tus respuestas. Están fastidiados de no tener ingresos. ¿Y si te mueres por tenerlos? ¡No los gozarás! ¡Esclavo del dinero! Es innegable: se volverá a las calles, aumentarán los fallecidos, se culpará a otro de lo que nunca serás capaz de hacer, mucho menos de aceptar. Es el hastío que ha existido para la verdad, desde que se hizo famosa la manzana.

Deja de lamentarte. ¡Estás vivo! ¿Qué has hecho para estarlo? Estar vivo es permitirte la oportunidad de captar lo observado, analizar lo leído, logrando trascender la lectura elemental de explicar con manzanas y peras, no se practica lectura de comprensión.