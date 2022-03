Ideas para cambiar el mundo ¡con niñas de 8 a 16 años!

M de R

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Sabes que es una charla TED ED Club? ¡Ven al único club en el sur del país que ha representado a Chiapas en Nueva York!

Fundación Toledo y Tseb Peppen, te invitan a conocer este popular formato que se aplica en miles de escuelas alrededor del mundo, donde niños y jóvenes exploran sus ideas y las presentan de una singular forma.

16 chicas chiapanecas de ocho a 16 años son parte de Tseb Peppen (‘niñas mariposas’, en tsotsil) que están cambiando su mundo y el nuestro con sus refrescantes e importantes ideas.

La cita es mañana jueves 6 de febrero a las 6:00 pm en Meet Centro de Negocios + Cowork Oriente (Plaza Polyfórum, arriba del restaurante Vips). La entrada es libre.

Normalmente, estas charlas se realizan en las escuelas, con el respaldo de la plantilla de profesores y profesionales; sin embargo, en este caso Tseb Peppen no cuenta con ese apoyo.

Es por eso que Fundación Toledo te invita a que te unas, apoyando a este extraordinario grupo de chicas de ocho a 16 años, donando algunas horas de tu trabajo si te desempeñas en las áreas de psicología, pedagogía, coach de la cultura de la paz, coach de desarrollo personal, así como manejo de redes sociales.

Acerca de TED Ed

La era de las conferencias ha llegado a su fin, hoy, para que te escuchen, lo mejor es que des un “TED”. Y los TED han aterrizado en el mundo educativo con su nueva y motivadora iniciativa TED Ed Clubs. Un proyecto que aspira a revolucionar el aprendizaje, la comunicación, el conocimiento y la emprendeduría social de las generaciones más jóvenes en todo el mundo.

¿Qué significan las siglas de TED? Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Constituida en el año 1984, la iniciativa nació con el objetivo de difundir las mejores ideas sobre cualquier ámbito científico y cultural relacionado con su acrónimo, de manera gratuita y sin ánimo de lucro. Sin embargo, no sería hasta el año 2002, cuando el emprendedor Chris Anderson tomó las riendas del proyecto, que se comenzó a utilizar la web para dar acceso abierto a sus contenidos y conectar a los pensadores más prestigiosos de cualquier sector en todo el mundo. Desde este momento hasta el presente, todos conocemos la historia. ¿Quién no ha disfrutado de un buen TED? De hecho, ¿quién no tiene un TED favorito?

Los TED han superado sus tres temáticas iniciales y han revolucionado el conocimiento de todo tipo de sectores: ingeniería, alimentación, arquitectura, biomedicina, nanotecnología… ¡incluso la educación! Que, por cierto, goza el privilegio de ser la categoría con el mayor número de visitas en todo el mundo.

Así que no es de extrañar que a partir de su exitoso modelo de comunicación abierta, al gran proyecto padre le hayan nacido varios hijos repitiendo el formato de su éxito. TEdPrizes: para reconocer las mejores TEDs del año, TEDx: con el objetivo de celebrar eventos en directo y en distintas ciudades de todo el mundo, TEDActive: una comunidad para la curación de contenidos alrededor de cada TED, TEDGlobal, TEDOPen Translation Project, TEDYouth: con la participación de los más jóvenes… y el nuevo modelo TED Ed CLubs: Los TEDs en tu propia escuela.

Ven a conocer más este jueves 6 de febrero a las 6:00pm en Meet Polyfórum.