Ignorancia y mediocridad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En Francia, España e Italia, los trabajadores de la salud son celebrados; en México, agredidos. Curiosamente, en Europa hay un 25% de libres pensadores y en México el 80% de la población es apegada al ‘Amaos los unos a los otros’, viéndose reducido a letra muerta. ¡No se aplica!

Mezcla de carencia de solidaridad y necesidad de alimentarse, es lo acaecido en la alcaldía Benito Juárez de la ciudad de México, donde residente venezolano con cuadro clínico y positivo a coronavirus radicado en México, sale contagiado a adquirir alimentos. Lo sube a la red, en consecuencia es reconvenido. Aún así, se queja de ser agredido, se especula que puede merecer hasta tres años de prisión.

En Sonora se aplica la fase 2 obligatoria, una persona por vehículo y uso obligatorio de cubre bocas. Se recalca que no han llegado insumos médicos a los hospitales. Las autoridades mencionan que ya fueron enviados a quienes deben distribuir. La cadena de desabasto es central o se imita al abastecimiento de los soldados alemanes en Stalingrado con árboles de navidad sustituyendo a víveres. ¡He ahí una forma de guerra soterrada que afecta a la salud colectiva! A través de documentos de envío, se puede detectar la realidad (semejando la entrega de paquetería); así es posible comprobar que sean entregados al personal de salud.

En la lucha contra la falta de solidaridad, se recalca el uso correcto del lenguaje, Paola Rojas, en el noticiero del Canal 2 a las 8:00 horas del miércoles 15 de abril, expresó: “Los médicos reciben escupitajos por parte de familiares de las víctimas”. Víctima es la persona o animal destinado al sacrificio que sufre daños por acción, omisión o por fuerza mayor. Se usa ‘víctimas de la pandemia’. ¿Es víctima o irresponsable, a quien se le dijo que conservara la sana distancia y se contagió? Los enfermos no son víctimas: se han infectado por carencia de sana distancia, al no desinfectar los envíos recibidos (chica aislada en Nueva York con cuadro de Covid 19, con único contacto al exterior a través bolsas de alimentos), porque forman parte del 20% de personas que tendrán síntomas, no se ha establecido si por deficiencias o por exagerada respuesta inmunológica.

¡La especie humana no desaparecerá! Se hace patente la carencia de humanismo y la historia de la humanidad es una prueba, documentando guerras, omitiendo enseñar logros sociales, humanitarios. Los juegos y películas más aceptados, versan sobre violencia y destrucción. Incitan, enseñan cultivando la violencia y haciendo lógica la respuesta agresiva hacia los profesionales de salud.