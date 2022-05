Indiferencia, hastío, destrucción: Covid19

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?Hastío e indiferencia. Para los que aún poseen recursos para subsistir, cargadas de rutina las horas transcurren lentas. Espacios mentales repletos de ausencia, en un parpadeo transcurren horas, olvidándose de días y horarios. Inició hace 90 días: una cuarta parte del año. Ahora, la vida automatizada pasada se considera singular. La calma presente, cargada de tedio, le enfrenta a su vacío existencial. La vida, comprimida a nivel orgánico.

?La existencia es anímica ofrendada al manejo mediático. Antaño eran los pregoneros, a continuación periódicos, radio, televisión… apenas ayer, los medios electrónicos. Con todo ese bagaje informativo, no se obtiene conocimiento, sino confusión, favoreciendo la autodestrucción. Expresar la realidad no significa rendir culto a la catástrofe. Las individualidades se sumergen en el colectivismo de la masa, separada por paredes, amalgamada por el mensaje repetitivo carente de lógica, destructivo del pensamiento analítico. La fragilidad se manifiesta en la mente más que en el cuerpo, sucumbiendo a la desesperación que hace surgir las predisposiciones bioquímicas para las alteraciones cerebrales, fluctuando entre lo pasajero y lo perenne.

?Para los que carecen de todo, nada ha cambiado. Llamémosla ‘indiferencia destructiva’. La paciente fenece de Covid, se carece de dinero para la funeraria. En el crematorio, hay lugar hasta el día siguiente.

El cuerpo se vela en el hogar, esparciendo virus. Han transcurrido sesenta días, se les prescribió los medicamentos básicos para atenuar la propagación viral. Pertenecen al clan “a mí no me toca”. Se enfermaron todos y dicen no tener la enfermedad. ¡No son los síntomas, ni signos clásicos! En ausencia de ellos, la totalidad de la familia está infectada con mayor o menor afectación. ¡Así son la inmensa mayoría de chiapanecos y mexicanos! La carencia de conocimiento y conciencia, carece de fronteras.

Otros dicen: ‘Nos curamos con medicamentos baratos. Los pobres no gastaremos más de 100 pesos!’. Solicitan medicamentos, no para ellos, sino para la familia ampliada o “clan”. Se agotan las medidas curativas, incrementándose su valía. Se ignoran las medidas preventivas. La curva regional en Chiapas no se mantendrá ni aplanará, hay más casos con menos reportes por parte de la población, muestra de la carencia educacional ancestral preventiva. La causa básica de la muerte, fue Covid. Así constará estadísticamente, restando comprobar si se corroboró con pruebas de laboratorio.