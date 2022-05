Inés Gómez Mont asegura que su ex esposo la quiere ver tras las rejas

Agencia México

En entrevista con Mónica Noguera, Inés fue tajante con la petición de su ex y respondió: “Yo ya no estoy abierta a hablar con él sin abogados, yo ya estoy dispuesta a que esto se va a llevar en tribunales, y que estoy segura que lo que el juez me diga a mí que se va a hacer, tanto las convivencias o cada cuanto, o lo que el juez determine, así lo voy a llevar porque confío en mis autoridades, confío en las psicólogas-perito que están ahí, y no voy a poner en riesgo a mis hijos, y no es un tema de enojo, ni de ego, ni nada en contra de él, pero yo creo que esperé, no a través de las cámaras que lo hiciera, sino esperé hace muchos años que él quisiera entrar a un diálogo sano y poder tener una comunicación, y nunca la tuve porque nunca me contestó, me bloqueó de todos lados, porque nunca me volvió a llamar, y porque nunca le interesó”.

Acto seguido, la conductora y actriz reveló que su ex pareja, tiene toda la intensión de mandarla a la cárcel. “Me demanda penalmente hace poco, él ya me demandó ahora por la vía penal, pero lo más curioso de todo es que (…) nos han llegado a decir que la petición tanto de él como de la esposa cuando llegan con los abogados (…) es que me quiere meter a la cárcel (…) por eso no les toman el caso”.

De la misma manera, la artista de 36 años recordó el momento en que ella se encontraba muy delicada de salud, y esto no detuvo a Díaz y su actual mujer para filtrar un documento de adeudo ante Hacienda que aparentemente podría llevarla a prisión.

“Siempre ha sido como esta constante agresión de querer hacerme daño… me da mucha tristeza, y ahí fue realmente donde los conocí (…) y como en ese estado donde yo me encontraba de salud, en la rayita de la muerte, porque estaba delicadísima (…) y como él al saber eso trató de tener ventaja”.

Finalmente, Gómez Mont manifestó que su esposo, Víctor Álvarez, ha sido su mejor apoyo en toda esta situación que vive en los juzgados contra Javier Díaz.