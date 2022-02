Ingrid Coronado, harta de su vida en aislamiento y revela: “Me estacioné en depresión”

TVyNovelas

El encierro no le ha sentado a Ingrid Coronado, quien admitió que ha sentido ganas de no salir de su cuarto y llorar todo el día.

Ingrid Coronado es una más de las miles y miles de personas que sufren por estar en aislamiento a consecuencia de la pandemia del COVID-19. La conductora admitió que los días de encierro la han hecho caer en depresión y no ha podido reponerse del todo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Garibaldi dio a conocer que que la ha pasado muy mal en esta cuarentena, con momentos de profunda tristeza en los que preferiría encerrarse en su cuarto y llorar todo el día.

“Hey, ¿cómo van? Puff, yo les confieso que he pasado por todas las emociones… esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en la depresión

“Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes más!”, indicó.

A pesar de esos episodios angustiosos, Coronado relató que ha podido mantenerse gracias a sus hijos, quienes la demandan mucho y son los que menos tienen la culpa de esta situación.

“Así que me me mentalizo todo el tiempo para no perder la actitud. Intento pensar siempre en lo bueno, para que lo malo no me arrastre. Pero a veces siento como una fuerza que me jala hacia abajo y me gustaría encerrarme a llorar todo el día.

Pero no puedo porque tengo a 3 niños hambrientos en casa, sedientos de juegos y atención de mamá y ¡¡¡muchísimo quehacer doméstico!!!!”, agregó la cantante.