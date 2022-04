Inmunidad parcial. Pensamiento divagador.

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Cuando las vacunas confieren inmunidad que no cubre al 100% los conocimientos de inmunogenética, inmunología, anatomía patológica, son rebasados, se repasa la composición viral. ¿Sobre qué partícula viral se produce la vacuna? ¿Membrana? ¿Virus atenuado? ¿Proteínas? ¿Receptores? ¿ADN o ARN viral?

Si una vacuna no te cubre al 100%, ¿es confiable la apliquen? ‘¡Peor es nada!’, dicen las abuelas. En consecuencia, no existe seguridad integral, sino variable, con esa vacuna. Aunque se vacune, deberá de continuar guardándose. En Japón, la nueva forma de convivir es vía internet, seres humanos a dos metros de distancia, los acompañantes en un café restaurant estarán sentados a su lado, nunca de frente. La vacuna H1 N1 solo cubre del 30 al 60%, las nuevas vacunas para el coronavirus sólo tendrán una efectividad variable del 30 al 60 %.

El miedo se canaliza con expresiones jocosas, sobre todo cuando sobrevives. Se exalta el “pensamiento mágico”. Santa Claus comunica que no le escriban: es hipertenso, diabético y con obesidad mórbida ¡No se arriesgará! El ratón de los dientes avisa que este año, en algunas regiones del mundo lo emulan: permanecen como roedores, escondidos, solo salen a buscar comida, almacenando víveres, corriendo a esconderse cuando ven personas.

Hiporinos e pigofantes denostan a los asnos cuando en realidad lo emulan. ¡No sean hijos de la autodestrucción, cultivando la mala vida!

El fin del confinamiento no significa ausencia viral / Si no se produce, no hay que comer/ No se salió de la pandemia/ el semáforo naranja indica: quien se descuida, lo mortajan. ¡Ni eso ahora te quema! ¡Tristísimo que no vaya nadie a su velorio! Es el último acto social en que tu cuerpo desea participar. Se asiste no tanto por el muerto, es una actividad social. Desperdiciada, oportunidad de mirar y ser visto. Lo que menos importa, es el dolor de la pérdida.

Quien lo supera, pide su despedida última con quien lo desea, conserva los últimos momentos en intima sincronía. Mientras apátridas con ínfima autoestima truecan riquezas naturales por abalorios, autodestruyendo naturaleza propia y ajena. El comer de más, mata los hábitos sociales. ¡No se queje, cultive una enfermedad! Se evade enseñar y educar para mantenerse sano. Estás marcado por ignorancia y falta de cuidado, tu vida posee fecha de caducidad.