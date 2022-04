Jorge Zamorano, Filosofía Sanitaria

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas

“Esa habilidad por el arte o don que le dicen algunos, en mi caso por el dibujo ya se trae, empecé dibujando desde preescolar, recuerdo que mis maestras se sorprendían por lo que yo hacía y en el catecismo me pedían que dibujara, porque se daban cuenta de la forma que me expresaba en el dibujo”, nos dice Jorge Zamorano, oriundo del barrio San Francisco de la capital chiapaneca, hijo de Jorge Zamorano y María del Carmen.

?El artista visual tiene un sinfín de temas plasmados en los lienzos, que en ocasiones hacen temblar las fibras sensibles de la sociedad.

?Jorge Zamorano, con dos carreras universitarias -Ingeniería Civil y Artes Visuales- tiene su taller muy cerca del río Grijalva de la ciudad de Chiapa de Corzo, en el barrio San Jacinto. Se siente relajado en el espacio denominado Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria; ese nombre lo tomó de su primera exposición en el Centro Cultural ‘Jaime Sabines’.

?Para Zamorano, los espacios cultuales en Chiapas no son suficientes y deberían existir espacios culturales temáticos para cobertura de las artes en su máxima dimensión.

?Conocedor y experimentado en el arte, nos dice: “El artista chiapaneco tiene como una característica en sí, que su obra es importante para el estado, mas no importante para el país; han existido buenos artistas plásticos como Manuel Suasnávar, Reinaldo Velázquez, que no han dado el salto, que son muy reconocido aquí pero no han pasado esa prueba del ácido, de probarse en otro lado como para permear, aunque por otra parte está Raymundo Sesma, que en Italia representa muy bien el arte mexicano. Considero también que los artistas de acá no dejan escuela, existe como mucho egoísmo”.

?Reconoce el trabajo y el legado de Franco Lázaro, ha estado en el grupo de Artistas y Gestores Independientes de Chiapas y el Colegio de Artistas Visuales de Chiapas y colaborado en diversas instituciones culturales.

?Sabiendo que el artista visual puede vivir del arte, ha generado otro tipo de dinámica para general ingresos, si bien algunas se relacionan y otras no, también sabe que su obra artística no es muy comercial porque toca temas que levantan sentimientos, que a veces incomodan a una sociedad que tiene la mirada demasiado “conservadora”.

?Zamorano mira hacia las agua calmadas del Grijalva, cruza los brazos y sonríe, dándole vida a su vida.