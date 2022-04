José Luis Castro Aguilar

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

EXPRESS ARTE

“Ya me cansé de robarle inspiración a la tristeza, a la soledad y al amor para poder contemplar/aquellos enigmáticos ojos/ de mirada serena/ apacible y profunda”.?A Rosa Marina, 2002.

El artista de las letras, nacido en Tuxtla Gutiérrez en 1953, es uno de los cronistas más grandes que ha tenido Chiapas, contiene dentro de su sabiduría intelectual grandes anécdotas, así como hechos trascendentales de la historia.

?Hijo de Mariano Castro Zúñiga y María Antonia Aguilar Morales -su madre nacida en la ciudad de Comitán y su padre en Teopisca- su sangre viene del manto verde de Los Altos de Chiapas.

?Sus padres ya juntos, llegaron a radicar a la capital chiapaneca donde vio la luz del día por primera vez.

?Tiene vagos recuerdos de su abuelo: don Eduardo Aguilar Sol. Recuerda que vivía en el barrio la Pimienta, la vida de arriero que tenia se esfuma en una ráfaga del viento, dice que visitaba los pueblos cercanos como Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitán y a veces hasta la frontera con Guatemala, vendiendo mercancía: él era un arriero, palabra grabada en la mente de José Luis Castro, que -igual que su abuelito- es un arriero, pero de la palabra: viaja mentalmente a lugares inimaginables y retiene los acontecimientos en su memoria, para luego grabarlos en el pizarrón de la existencia y luego vender una idea.

?“Yo empecé a trabajar en la Biblioteca Pública del Estado, tenía 18 años. Después de mi primer puesto, me dieron de encuadernador, y al estar encuadernando los libros, escudriñaba enciclopedias y todo lo que llegaba a mis manos; en la medida que se tardaban en secar los libros encuadernados, en algo tenía que ocupar mi tiempo y empecé a hojear y hojear los libros que estaban a mi mano y después, me nombraron Auxiliar de la sección Chiapas, ahí encontré muchos libros sobre la historia de Chiapas, de geografía ,literatura y con el tiempo me vi haciendo resúmenes de temas que llegaban a consultar jóvenes estudiantes.

Así nació en mí el hábito a la escritura y la lectura. Un día, don Guillermo Trinidad Mota, dueño del periódico El Ahuizote, me dijo: “¿Por qué no escribes algún artículo?”; pero no sabiendo qué publicar, me sugirió que fuera de los resúmenes que a diario hacía con los muchachos estudiantes, fue así que haciendo resúmenes empecé a publicar algunas cosas”, nos dijo el cronista de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es asesor también en el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Hombre jubilado de su antiguo trabajo, es un promotor incansable de la cultura y ha caminado en la poesía, crónica, cuentos, narrativa y ensayos.

Tiene en su camino literario veinte libros publicados y cuarenta folletos, que son menores de cincuenta páginas; se dedicó 37 años al trabajo de investigación y organización de archivos y bibliotecas.?Considera que en su vida ha tenido tres trabajos que le permeó su camino: en biblioteca, en archivo y librero.

?Por tener memoria infalible en la historia, nos comenta respecto a la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, que pronto cumplirá 35 años de su fundación: “En 1985 se fundó la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, el verdadero fundador de dicha Asociación fue César Pineda del Valle, él fue el gran impulsor, pero el primer presidente fue Alberto Sánchez Merchant, porque lo identificaban más a él como tuxtleco y entonces, cuando se dio la votación, por aplanadora salió ganando el Lic. Alberto, y César Pineda como vicepresidente; y se entró en la polémica de quien sería el secretario, Armando Duvalier dijo que debería ser un joven y en esa asamblea solo habían dos jóvenes: su servidor y Juan Jaime Mangue Escobar; como ya me conocían por haber participado en algunos talleres de creación literaria, fue así que votaron por mí para ocupar la cartera de Secretario General”, nos cuenta con verdadera emoción el entrevistado.

?En los últimos diez años se ha dedicado a especializarse en lo que es la crónica, teniendo un dominio en lo que es la crónica histórica, literaria y periodística.

?José Luis Castro, es Licenciado en Economía, ha recibido premios y reconocimientos como: El Pergamino ‘Juan Rulfo’ 2003; Pergamino Bernal Díaz del Castillo, 2007; Presea Internacional Tepuztlahcuilolli 2008;

1er. Lugar Nacional de Crónica en 2015; y en 2018 el H. Ayuntamiento municipal de Chiapa de Corzo le otorga la presea Medalla de Honor ‘Ángel Albino Corzo’, máximo galardón que otorga el municipio.

?Así, don José Luis Castro, como se le llama amistosamente, tiende un precedente en las letras chiapanecas y le da sentido a la literatura y a su vida, que es una vida con vida.

?COMO SILUETA DE LUNA

?Como hijo del tiempo escribo, en hojas de olvido, poemas de luz y silencios.

?Trazo versos de humo. Bebo, como, respiro, respiro poemillas de luna tierna.

?Con sendas copas en la mano brindamos soledad, tú y yo por el tiempo convivido.