Juan Caly y su sencillo ‘Besarte’

Originario de Tuxtla Gutiérrez y radicado desde hace años en la Ciudad de México, Juan Caly, es un joven talento que brilla en el género Reggaetón/Urbano (entre otros). Tuve la oportunidad de conversar con él en el segmento “Arte y Show” del noticiero Chiapas a Diario, donde dio detalles de su más reciente lanzamiento.

Videos de sus temas como: Ya no creo en el amor, No te cuesta nada, Ella baila reggaetón, Me desperté en Cancún y Anoche (Ft. Alecy), han sido muy bien recibidos por su público; y con evidente satisfacción, nos informó que ya rebasan más de 3 millones de vistas en plataformas digitales.

Ahora, se encuentra en plena promoción de su más reciente sencillo: ‘Besarte’, una canción que habla sobre la idea de conocer a un nuevo amor y los elementos de belleza que idealizamos en una persona, por lo que no duda, que podremos identificarnos con esta historia.

Además de ser el autor de letra y música, Juan Caly también se involucró en la producción, confiando la grabación, mezcla y masterización a Mike Herrera, de El Cuartito Feo Records, uno de los estudios más prestigiados de esta ciudad capital, con quienes ya tiene años trabajando.

‘Besarte’ es, por tanto, un tema absolutamente hecho en Chiapas, el cual forma parte del nuevo movimiento Pop Latino, con música pegajosa y una letra de amor que invita a bailar.

Agradecemos mucho a Juan Caly los minutos que nos brindó, aprovechando que se encuentra en esta ciudad capital -donde tuvo la cortesía de atendernos desde su casa-, le deseamos un gran éxito con este nuevo material que ya está disponible.

Le invitamos, apreciable público lector, a ver la entrevista completa en: https://fb.watch/1w7OWgvygU/

Y no lo olviden: Me despido por ahora… ¡pero amenazo con volver!