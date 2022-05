Julio Herna?ndez Jime?nez, El Caminante

Jorge Éver González Domínguez

?Chiapa de Corzo, Chiapas

?El poeta, nace en estación Echegaray, municipio de Pijijiapan, Chiapas, el 6 de febrero de 1971, hijo de los señores Julio Hernández Solar y Amparo Jiménez Toledo.

?A los 12 años deja el mar, los esteros y el embrujo de gaviotas; llega a Tuxtla Gutiérrez a continuar sus estudios en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río.

?Lejos quedaron las voces del viento y sus palmeras, la voz de su abuela que cantaba, las lecturas de su padre perdido en el horizonte de las hojas de los libros.

?Comienza su caminar por una sociedad que lo hace invisible; su talento lo motiva, recuerda su primera poesía que le dedica a Dios, en el silencio de sus pasos escribe y lleva talleres de creación literaria.

?Un día del año 2008 llega a la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos (Aepch) y lo recibe su presidenta: Blanca Margarita López Alegría, lo acepta como miembro y desde entonces tiene el motor que le impulsa a escribir todos los días.

?“Yo soy de aquí como la planta de la tierra, esa vida que nos da el eterno”. Libro: Letras para Chiapas.

?Sus publicaciones se encuentran en las antologías: Jaime Sabines: 83 aniversario 83 poetas; Letras para Chiapas; Regalo de navidad; Ocuilapa barro y madera; Al otro lado del sendero; Chiapa es su nombre, entre otras.

?En el año 2009 recibe la medalla Amigos de Sabines y en el 2013 obtiene el primer lugar en el concurso de narrativa de la radio mexicana en el marco de su 67 aniversario.

?Al preguntarle para qué le ha servido la poesía y su aprendizaje de ella, nos contesta: “La poesía me ha servido para crecer, de refugio de la inspiración, de la vida misma, en algunas ocasiones para seguir adelante, es mi complemento, mi ser. He aprendido a conocer amigos, ser humilde y tener ese tesón para no rendirme, aprendí que al no tener el apoyo de las instituciones culturales, tienes que demostrar tu talento y dejar las letras como testimonio que has pasado en esta vida”.

?“¿Por qué duele eso? Porque se vive, porque se sueña, porque se camina. Se sigue padeciendo por el dolor, por esa angustia, por el olvido. El sufrimiento, nos duele todo, nos duele el alma, duele el suspiro”. Antología: Al otro lado del sendero, 2017

?El Caminante, sigue en el mapa de las letras dejando huellas, el corazón en cada verso y la sonrisa en cada amigo. A veces suspira por las tierras donde vuela por las tardes la arena a caprichos del viento, tierra donde Armando Duvalier dejó en sus versos negros la esencia de la poesía chiapaneca.

?“Camino, avanzo, suspiro. Voy viendo la vida, voy viendo las cosas, voy viendo el camino. Miro la lluvia, miro desiertos, miro las flores, me rio.

?Veo el sendero de luz y sigo. Vivo esta vida, me alegro…”. Poema: Yo me rio. Poema Inédito.