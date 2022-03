Justin Bieber habla abiertamente de su pasado y su adicicón a las drogas

Agencia México

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al hacer grandes revelaciones de su pasado, pues a través de su documental ‘Justin Bieber: Seasons’, reveló que a los 13 años inició su adicción a las drogas.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué. Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba y me gustó”.

Y agregó: “Fumaba marihuana, bebía un cóctel de narcóticos, tomaba jarabe para tos y comía hongos alucinógenos, era una vía de escape para mí. Era joven”.

Asegurando que comenzó a fumar como un pasatiempo, Bieber recordó el momento en que se dio cuenta que era un problema para él. “Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”.

Pero a pesar de ello, sus adicciones continuaron a tal grado que su equipo de seguridad tenía que verificar todas las noches que tuviera pulso: “Me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”.

Posteriormente, el canadiense relató que dejó de abusar de las drogas y comenzó a tomar antidepresivos, mismos que lo ayudaron a “levantarse de la cama por la mañana”.

“Creo que cuando alguien muy joven padece esa ansiedad tan fuerte no se diagnostica y la automedicación te hace sentir mejor. Simplemente porque lo que te hace es dejar de sentir”, agregó su esposa, Hailey Baldwin.

En la actualidad, Justin Bieber tiene una cámara de oxígeno en su casa y se somete a un tratamiento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) IV para eliminar las toxinas de su cuerpo.

“Para las personas que solían tener un problema de drogas, cuando están sobrios, los centros de placer de su cerebro no funcionan igual. Entonces, lo que hace NAD es ayudar a reparar esa parte del cerebro y reparar los centros de placer para equilibrarlos”, remató.