Katy Perry responde a las acusaciones de acoso sexual en su contra

Agencia México

La cantante Katy Perry por fin rompió el silencio e hizo referencia a las acusaciones de que lanzaron en su contra por acoso sexual hace algunos años.

“Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada. No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”, dijo la cantante en entrevista con el diario The Guardian.

Asimismo, la artista estadounidense expresó que ha preferido mantenerse con cautela y no dar declaraciones al respecto, porque en su opinión todo “es una distracción del auténtico movimiento #MeToo”.

Como se recordará, la intérprete fue señalada públicamente por el actor y modelo Josh Kloss, quien reveló que durante su colaboración en el video del tema “Teenage Dream” recibió tratos “abusivos y denigrantes”.

Posteriormente surgieron las acusaciones de la presentadora georgiana Tina Kandelaki, quien dijo que Katy, en estado de ebriedad, la tocó “inapropiadamente” e intentó besarla en una fiesta.