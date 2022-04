Keanu Reeves elogia guion de Lana Wachowski para “Matrix 4”

Notimex

El actor canadiense Keanu Reeves elogió el guion de Lana Wachowski para Matrix 4, y reveló que la historia fue la razón por la que regresó a la saga de ciencia ficción que inició en 1999.

El rodaje de la nueva entrega de Matrix está detenido por la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, aunque se prevé que en julio retome su filmación. Su estreno está programado para mayo de 2021, lo cual podría variar debido a los retrasos en la producción.

“Lana Wachowski escribió un guion hermoso y una historia maravillosa que resonó conmigo. Trabajar con ella nuevamente es simplemente increíble. Ha sido realmente especial y creo que la historia tiene algunas cosas significativas que decir y de las que podemos nutrirnos”, dijo Reeves de 55 años en una entrevista a la revista Empire.

Además de Reeves, quien retorna en su personaje de “Neo”, la actriz Carrie Anne-Moss, lo hará como “Trinity”. Ambos encabezaron la trilogía original: The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003).

Sobre la nueva entrega, Anne-Moss se dijo sorprendida: “Nunca pensé que sucedería. Nunca estuvo en mi radar. Cuando me lo trajeron (guion) de la forma en que me lo trajeron, con una profundidad increíble y toda la integridad y el arte que puedas imaginar. Esto es un regalo, fue muy emocionante”.

El reparto de la cinta que escribe y dirige Lana Wachowski, está integrado también por Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff.