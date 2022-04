Notimex

Víctor Jesús González

Saber que los libros siempre encuentran a sus lectores fue la idea central que nutrió a la conferencia “Yo Publico y la autopublicación en México”, impartida como parte de las actividades dentro de la 41 Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería.

La conversación con el público inició cuando la editora Elvira Navarro alzó el micrófono para decir lo siguiente: “Yo Publico” es una plataforma para los autores que no tienen cabida en la industria editorial, la intención es que puedan tener una opción para que sus ideas, sus sueños y sus metas como creadores puedan ser un hecho, y aclara:

“Este grupo de creadores parece pequeño, pero no es así. Hay estadísticas que indican que 40% de las ventas de libros en una de las tiendas de internet más famosas, son de creadores que recurren a la autopublicación. En México esta forma de venta tiene 3 o 4 años; en Europa ya llevan más de 12 de experiencia”.

Elvira Navarro también informó que gracias a los avances de la tecnología ahora es posible publicar cualquier tipo de texto, con las formas y diseños que se quieran, “antes esto era impensable, los autores estaban sometidos a una serie de procesos que no podían cumplir o, simplemente, no podían pagar”.

Y agrega: “Con esta nueva realidad, lo que está pasando es que las generaciones más jóvenes ya no buscan una firma editorial reconocida, de prestigio; lo que buscan son historias vivas, que les despierten la neurona, la emoción; buscan sustancia que los llame, no les importa que estén los textos en las salas de ‘novedades’ o reseñas de medios, porque saben que eso no es lo que quieren”.

Como ejemplo, habló la autora Sara Jiménez. Ella mencionó que desde hace dos años se ha dedicado a redactar su libro, porque antes “la verdad me fue más fácil engendrar y dar a luz a mi hija; con esta plataforma dejé atrás mi faceta de ama de casa, la mandé a descansar un poco y me puse a construir mi sueño: escribir mi libro”.