La cultura, ese salvavidas

Excélsior

?Si hemos podido sobrevivir a la pandemia no es sólo por medidas sanitarias, sino por cuestiones culturales, afirmó el escritor Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) en entrevista por la publicación de su más reciente libro Examen extraordinario, una compilación de 14 cuentos con personajes llenos de inconformidad.

?Por eso, me parece muy preocupante que cuando los gobiernos hablan de medidas de emergencia, generalmente se refieran a medidas económicas y no a medidas también culturales. Porque no tiene caso reproducir la vida si no podemos ser sujetos integrales y eso comporta por supuesto la gratificación que nos dan el cine, las series, la música, la pintura, la lectura, etcétera”, expresó.

?Lo cierto es que quienes hemos estado en el encierro, abundó, “saldremos con una avidez y una curiosidad más grande de conocimiento y lectura. No sé cuánta importancia tendrán los libros –que ya no son tan significativos como lo fueron en otras épocas–, pero creo que jugarán un papel determinante”, abundó el también autor de El testigo, Efectos personales y el monólogo Conferencia sobre la lluvia.

?¿Qué opina de la crisis que vive el sector editorial en la pandemia?, se le cuestionó. “No estoy seguro cómo ha sido la práctica de la lectura (en la pandemia). Ciertamente la adquisición de nuevos libros por descargas o mensajería no ha sido tan alta, pero estoy seguro de que muchas personas que tenían libros en casa se dedicaron a leerlos o a releerlos”.

?Y agregó: “La costumbre de leer libros electrónicos no era muy alta en México, de modo que muchas editoriales, y lo digo por experiencia, ni siquiera tenían suficientes descargas o no habían hecho libros que fueran descargables en su catálogo, entonces hay un rezago muy grande”.

?Sin embargo, “tengo la confianza de que, cuando volvamos al ritmo habitual, las librerías serán centros de reunión importantes. Mientras tanto, varias de ellas han quebrado y las editoriales están pasando por muy mal momento. Por eso me parece significativa la iniciativa conjunta del Fondo de Cultura Económica (FCE) y Almadía. También me parecen fundamentales las descargas gratuitas de libros, creo que es algo a lo que debemos contribuir todos”.