La dama de la guerra, de Marie Benedict

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La dama de la guerra (Planeta), de Marie Benedict, es la novela sobre la asombrosa vida de una persona inteligente y ambiciosa, un alma rebelde que luchó por conseguir equidad e imparcialidad colectiva, así lo da a conocer la editorial.

Asimismo, añade que Clementine Churchill, nombre que adquirió al convertirse en esposa del Primer ministro del Reino Unido: Winston Churchill, desafió las reglas sociales por el amor y compromiso con su esposo, pero quizá más por el pacto que le profesaba a la libertad y a la justicia.

Destaca que Clementine Hozier vivió los inicios del siglo XX, como ninguna en su época. “Nunca se dirigió conforme con lo que su tradicionalista madre dictaba, por el contrario, fue crítica y actúo siempre con ligereza y libertad ante las imposiciones clásicas”, menciona.

Por tanto, resalta que su entereza y empeño sumó a las cualidades del hombre con el que compartió su vida. Se sintió compatible desde los primeros momentos que experimentó junto a él. Impulsados por la acción, funcionaron como un perfecto engranaje, esencial para la política en Inglaterra. Marie Benedict nos brinda en esta novela el relato fascinante de una de las mujeres más influyentes de la historia y que cambió para siempre el rumbo de las Guerras Mundiales.

La Editorial Planeta comparte lo que Marie Benedict, resalta del libro: “Examiné a este hombre, una década más grande que yo y un miembro importante, aunque controversial, del Parlamento, y vi a la persona sensible que había debajo de su coraza exterior, un hombre que entendía y compartía conmigo la sensación de ser distinto. En ese momento supe con total certeza que podía construir una vida con él. No sería una vida sencilla –no, sería una vida de esfuerzo y ambición–, pero podía ser importante y repleta de sentido”.

MARIE BENEDICT

Es abogada y ha trabajado en algunas de las firmas más prestigiosas de Estados Unidos. Se graduó con honores de la Universidad de Boston con especialización en Historia del Arte. Como litigante, se ha enfocado en defender los derechos de la mujer y desde esta preocupación comenzó a escribir novelas biográficas donde visibiliza el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Es autora de las novelas The Chrysalis, The Map Thief, Brigid of Kildare (escritas bajo el pseudónimo Heather Terrell), El otro Einstein, Carnegie’s Maid y The Only Woman in the Room.