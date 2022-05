La desinformación, no cura

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Al fin se cuentan los casos clínicos de Covid 19 sin prueba de PCR positiva, que hayan tenido contacto con un caso positivo o muerto a consecuencia del Covid 19.

Favorecerá iniciando tratamiento temprano, evitando llegar a la tormenta de citoquinas y tromboembolias.

De inmediato, en medios digitales se responsabiliza a López Gatell y al Presidente, por los casos.

Es sano que en México se permita la libertad de expresión, hablando a favor y en contra, manteniendo una mentalidad reflexiva. Desde hace siete meses he resaltado que el panorama en México sería peor que en el resto del mundo.

Somos el país con primer lugar enn sobrepeso infantil y segundo en adultos, décimo en diabetes. Son mortales, causan envejecimiento y muerte. ¿Por qué no se enseña a diario en todos los comerciales de comida chatarra, como se hizo con los de tabaco y alcohol?

¿Cuántos de los médicos fallecidos por Covid 19 eran diabéticos, neumópatas, etc.? ¡Lo positivo es pensar cómo prevenir, reeducar! Suprimiendo refrescos embotellados por conciencia en el personal de salud. Comparto como siempre, esperando despertar conciencia social. La enseñanza obtenida es: los médicos fallecen, ¡aún más las personas desconocedoras! La triste realidad: comer hasta dañarse. Al llegar a una fiesta se comen alimentos ricos en calorías y carnes, las ensaladas y verduras son ignoradas. Al no reconocer los agravantes aún por médicos, se evade atacar la causa, es más fácil buscar un tercero a culpar. Para el año 2060, los mexicanos seguirán culpando al gobierno, entonces será sobrepoblación, contaminación y falta de comida. La ignorancia no respeta la sana distancia e incrementa el número de contagiados en México; no es nuevo, ya se dijo, pero nadie lo quiere aceptar.

