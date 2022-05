La enfermedad iguala a clases sociales

Dr. Jorge Alberto Rinco?n Acebo Tuxtla Gutie?rrez, Chiapas

«Nadie puede ubicarse por encima del bien común”. Idealidad ateniense. Refriéndose a la época de la lucha por sobrevivir contra Jerjes.

?El Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) mata, pero enseña a sobrevivir; resalta la ignorancia, recordando la necesidad de aprender y comprenderse falibles y temporales.

?¿Por qué sobrevive el médico que realiza ejercicio y no el que es sedentario? ¡Posee reserva orgánica muscular y cardiorrespiratoria! Para entenderlo, explicaré: Las fibras de contracción rápida, importantes en contracciones musculares breves y poderosas, actúan en condiciones anaeróbicas y su metabolismo se realiza en el citoplasma. Produce poca energía y ácido láctico. Las fibras de contracción lenta están adaptadas para las pruebas de resistencia, requieren contracciones repetidas en períodos prolongados (carreras de fondo, remo, ciclismo, etc.). Necesitan oxígeno, glucosa y ácidos grasos, tienen mayor depósito de grasa, la cual pueden utilizar durante el ejercicio obtenido de la red capilar.

?Las enfermedades son igualitarias, no diferencian inteligencia, clase social. El tiempo acostumbra al humano a la mansedumbre. No importa la clase social: la ignorancia impera.

?Poseer un sueldo no te hace de la clase media, sigues siendo de la clase trabajadora. Aunque poseas propiedades y joyas, si careces de ingresos para adquirir alimentos, te nivela al asalariado. ¡Oro y diamantes no nutren! La pandemia ha demostrado que una fortuna no basta para mantener vivo a un organismo autodestruido. Nada transferirás al mundo etéreo. ¡Si comes en exceso, enfermas!

¿Es natural a la vida? ¿La altera? ¿Por qué arribar a lo irreversible? ¡Es tiempo de humanizarse! Hoy 12 de octubre, los europeos se percataron que existía Abya Yala = Cem Anáhuac: la llamarón América. Su conquista y desaparición poblacional, se logró gracias a las epidemias, como la de viruela que diezmó a los Aztecas, justificando que unos pocos invasores pudieran acabar con miles de lugareños. No es política ni socialmente aceptado reconocer que una epidemia tardará años. La sociedad latinoamericana es fácil presa de intereses extranjeros, nunca ha sido unida. Se hace evidente la carencia de enseñanza de las epidemias para mantener la salud. Higiene y memoria van de la mano. Exaltación, ataques, demuestran ignorancia y miedo por apatía. ¡No se aspira a la salud social! Se destruyó la fauna y flora, demostrando carencia de equilibrio con el medio ambiente. Es el momento de toma de conciencia para evitar la auto aniquilación de la especie humana.