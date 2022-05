La muerte en la poesía mexicana

Óscar Wong

Ciudad de México

Existe una relación muy estrecha, permanente, entre Eros y Thánatos, vínculo que eslabona los deseos más oscuros y profundos del ser humano, que repercute en la zona mística, como precisa George Bataille en “El erotismo”.

Esto se advierte en la poesía mexicana -y universal, por supuesto-; aunque en el mes de noviembre prevalece el segundo tema, en virtud de la festividad del 2 de noviembre: “Los fieles difuntos”, de ahí que sea prudente analizar cinco poemas de igual número de autores nacionales, iniciando con dos elegías: “ Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, del poeta Jaime Sabines y “Oscura palabra”, de José Carlos Becerra. Continúo con “Piedra de sol”, del único Nobel de Literatura Octavio Paz, luego abordo a Xavier Villaurrutia con su “Nostalgia de la muerte” y concluyo con “Muerte sin fin”, de José Gorostiza.

Los cinco poemas cubren la temática de la muerte, cada uno con su visión e inteligencia sensible, emocional, para cantar este proceso que terminará, un día, por alcanzarnos.

En “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, la muerte ofrece la verdadera orientación al sentido de la existencia. Y busca la eternidad en un leve parpadeo, puesto que ese existir representa, lírica, vitalmente hablando, conciencia de lo que acontece en el cosmos. Con perturbadora contundencia, Jaime Sabines expresa líricamente el dolor y la tragedia que significa padecer la incertidumbre, el voraz transcurso de la existencia: “Morir es retirarse, hacerse a un lado, / ocultarse un momento, estarse quieto,/ pasar el aire de una orilla a nado/ y estar en todas partes en secreto”.

En su elegía “Oscura palabra”, José Carlos Becerra presenta una visión nostálgica, evocativa, donde el espíritu materno va y viene por las zonas conocidas, cotidianas: la primera lluvia recuerda su presencia, así como el ropero en el cuarto, etc. El recorrido por la memoria es vital. El poeta recupera los fragmentos vitales de la madre. Los objetos contribuyen a fortalecer los recuerdos: “Tu retrato me mira desde donde no estás,/ desde donde no te conozco ni te comprendo. Allí donde todo es mentira dejas tus ojos para mirarme…’.

“Piedra de sol” resume instantes amorosos, como el propio Paz revelara en su momento; pero también es un cántico expresivo, circular, sobre el transcurso de la existencia, tocando ese triángulo vital que resume los grandes misterios que preocupan y sumergen al ser humano en turbulentos ríos metafísicos: el Amor, la Muerte, Dios.

Por supuesto que el tema central vincula a Paz con Sabines y Gorostiza, pues “su mercurio circula por las venas”. La Muerte no es más que un crecimiento hacia adentro (“crecer igual que un feto”, precisa Sabines, mientras Gorostiza habla de involución y Paz asume esta visión “como un puño que se cierra, como un fruto/ que madura hacia adentro de sí mismo,/ y a sí mismo se bebe y se derrama”).

En “Nostalgia de la muerte”, de Villaurrutia, resuena el verso tan caro a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz. El “muero porque no muero” para alcanzar a la Divinidad, en el caso de los místicos hispanos, aunque el mexicano no pretende adentrarse en dichos territorios. El poemario concluye con “Décima muerte”, diez décimas o espinelas que hablan de ese tálamo místico, nupcial, esa unión mística-erótica: “Qué puedo pensar al verte/ si en mi angustia verdadera/ tuve que violar la espera,/ si en vista de la tardanza/ para llenar mi esperanza/ no hay hora en que yo no muera?”.

Considerado como un texto clásico, “Muerte sin fin” constituye un cántico litúrgico, con un trasfondo místico -derivado de un cristianismo anómalo, como determinó Jorge Cuesta-, y que se ocupa de la zona metafísica que preocupa y perturba al individuo en virtud de que el mismo Dios “acaso ha muerto ya, siglos de edades arriba”.

Evolución e involución en el poema, partiendo de la metáfora del vaso de agua. A pesar de la inteligencia, esa “soledad en llamas”, ese “páramo de espejos” que nos induce a la reflexión y a la expresión, nos lleva a “la sorda pesadumbre de la carne”.

Los hebreos hablan del En-Sof, el Silencio previo a la Voz. Este Silencio Sacro, este Mutismo anterior a la Creación, es primordial. Por eso, el final del poema cumbre de Gorostiza es perturbador: sugiere la vuelta “al acre silencio de sus fuentes”, de ahí que el mismo Dios “herido -!ay, Él también!- por un cabello,/ por el ojo en almendra de esa muerte/ que emana de su boca”, vuelve al Silencio, a la inmovilidad (Aristóteles habla del primer motor inmóvil) en el punto neutro de la Creación. Por eso, Gorostiza puntualiza sobre esa “muerte sin fin de una obstinada muerte”. Es decir: aborda esa Creación “ex-nihilo” a la que se refieren los filósofos.