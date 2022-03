‘La Muestra es Nuestra’ continuará ofreciendo las grandes obras cinematográficas

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Gustavo Trujillo, crítico de cine e integrante del grupo La Muestra es Nuestra, resalta en entrevista que el cine es unidad de color, de fotografía y de pintura. En esa medida, agrega que el cine es plástica y, toda organización de formas en una superficie plana delimitada, remite al arte pictórico: “En el cine debe haber verosimilitud narrativa y dramática […] En principio hay una cierta supremacía del cine sobre el resto de las artes en general, hay condiciones que dan originalidad al cine como arte”.

El amante del cine vive el confinamiento ante el Covid-19, revisando películas clásicas, leyendo, actualizándose, reflexionando y encontrándose con una serie de películas que ya ha visto. Entre ellas las del sueco Ingmar Bergman. Afirma que la condición humana y cómo se enfrenta con una serie de eventos está presente en los cineastas, lo cual permite explorar el interior, ya que es enternecedor.

Y es que de acuerdo al entrevistado, el cine está en el texto y esto lo vincula a la literatura, la puesta en escena lo vincula al teatro, las bandas sonoras a la música, algunas imágenes a la danza. “El cine no vampiriza lo literario, más bien dialoga con el texto” sostiene.

Por fortuna, la Muestra es Nuestra concluyó la 67 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en los primeros días de marzo. La cartelera contó con diversas proyecciones en el foro Descartes de Tuxtla Gutiérrez, entre ellas: Esto no es Berlín, de Hari Sama; La dolce vita, de Federico Fellini; El joven Ahmed, de Jean-Pierre y Luc Dardenne; Por la gracia de Dios, de Francois Ozon; El diablo entre las piernas, de Arturo Reipsten; y Varda por Agnés por Agnés Varda. Así también, con El jardín de los Finzi Contini, de Vittorio De Sica, película sorpresa que compartió el último día para el público que acude al llamado del grupo.

Ante esto, afirma que la Muestra es Nuestra continuará ofreciendo a los cinéfilos tuxtlecos las grandes obras cinematográficas de la historia del cine: “Continuaremos acercando el buen cine de artistas y creadores cinematográficos de todas partes del mundo, pondremos al alcance del público chiapaneco el cine que no pasa por las salas comerciales porque no son productos para venderse, no son zagas de superhéroes, no son historias lloronas y melodramáticas, ni nada que tenga que ver con blockbuster; claro, todo esto será posible una vez superada la pandemia”.

Ante esto, subraya que la experiencia de ver una película en la gran pantalla no tiene nada que ver con hacerlo en la televisión, “es otra cosa y nada se le puede comparar”. Añade que las plataformas digitales han sido grandes aliadas en la cuarentena para sustituir la ausencia del cine, “pero al fin de cuentas no es más que ver televisión”.

El crítico de cine, afirma que en la reapertura de las salas de cine habrá un cambio radical, las capacidades de las salas disminuirán en un 60 por ciento para mantener la sana distancia: “Es seguro que va a ser obligatorio entrar con cubrebocas, se especula que únicamente se venderán boletos por internet, la idea es de que no existan taquillas ni manejo de dinero, y lo más importante, el negocio más lucrativo de las empresas de exhibición, que son los alimentos y bebidas van a disminuir radicalmente […] Los autocinemas en estos tiempos son la forma más segura de ver el cine en la pantalla grande y yo creo que es un nicho de negocio que crecerá en forma espectacular en los próximos meses”.

Gustavo Trujillo afirma que el cine será el más afectado ante el Covid-19, ya que para poder apreciar sus valores estéticos, su manufactura técnica, sus temáticas vanguardistas y su contenido político y social, “es el que menos le interesa a la industria cinematográfica, porque es el menos lucrativo y es necesario para apreciarlo la pantalla grande”.