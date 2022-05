La pintura abraza a Betina Alcántara

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Para la creadora visual Betina Alcántara, la pintura es tocar otras realidades, ya que a través de esta disciplina artística “se identifica nuestro ser, nuestra alma: encuentro un espacio de calma y de paz”.

Ella cuenta que quedó atrapada en la pintura, pues no lo tomó como algo que la fuera a acompañar en el recorrido de la vida: “Es como terapia, como alguien que me acompaña, y me da un tipo de protección, mantiene a mi mente aislada, me permite estar solitaria. Me abraza de cualquier manera creando un estilo de vida, es parte de una sanación”.

Alcántara, es una creadora que comparte su tiempo impartiendo clases en una secundaria en Berriózabal. Se transporta hacia la institución educativa en el transporte de dos ruedas, actividad que es aplaudida por sus alumnos y alumnas, que la toman de ejemplo.

Por ello, la bicicleta es una pieza clave para la exposición de su autoría “Volver a empezar”, que se tenía programada para exhibirse hasta el 27 de marzo, en la galería de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ubicada a un costado del Parque de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, dadas las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud, se pospuso la visita al recinto, esto para continuar con las recomendaciones para evitar contagios del Covid-19.

Cabe destacar que la serie está integrada de 11 piezas en gran formato, elaboradas en técnicas de textura y óleo. Asimismo, retoma el tono ocre, el tono oxidado, en donde hace referencia al paso del tiempo.

En esta muestra, también son visibles otras temáticas que son parte importante del universo creativo de Betina. Por ello, se perciben collage, palabras, símbolos, así como su preocupación del tiempo.

A decir del tiempo, elemento indispensable para el discurso de su lenguaje, comenta que, “yo creo que en nuestro paso o estancia en la vida hay que entender al otro, lo cual permite ver también cómo uno crece y se desenvuelve”.

No obstante, en “Volver a empezar”, la creadora busca replantear qué sigue, además de asomarse hacia atrás y percatarse de cosas que ha cambiado y que está por conocer o transformar su curso. La serie se completó en un periodo de 10 años, basada en lecturas que ella hizo, frases o reflexiones que la provocaron y la llevaron a plasmar esta serie.

“Las obras me ayudan a comprender, la obra no se termina hasta que uno dice ya entendí”, comparte.

Sobre las palabras y números que se integran a las piezas, ella propone a partir de estos tonos musicales, palabras que suenan dulces o agresivas, “trato de ocupar las palabras que siento dulces o poéticas”.