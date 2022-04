Laura Flores tiene accidente y es operada de emergencia

Quién

Laura Flores impactó a sus seguidores de redes sociales al revelar que este fin de semana sufrió un accidente que la llevó a ser operada de emergencia. Junto a una fotografía donde muestra su pie derecho hinchado y con varias puntadas, la actriz comentó que todo ocurrió cuando estaba dando un paseo en bicicleta y un conductor no la vio.

“Accidente en bicicleta, un conductor distraído no me vio, se echó en reversa y su llanta pasó sobre mi pie”, escribió la actriz junto a la imagen. Además, en la misma publicación, la también cantante explicó el proceso médico al que tuvo que ser sometida. “Reconstrucción del dedo medio. ¡Esto duele mucho! ¡Gracias por atenderme de inmediato Dr Michael Cohen!”. A pesar del susto que vivió, Laura Flores ya está recuperándose y por supuesto recibiendo mensajes de cariño de parte de sus seguidores y amigos, como su colega, Erika Buenfil .

Tal parece que este no ha sido el mejor año para Laura Flores , quien hace unos meses también anunció por medio de sus redes sociales que tenía que ser operada de urgencia de una hernia en las vértebras. Afortunadamente la cirugía fue todo un éxito y en ese entonces la actriz compartió en exclusiva para Quién que todo salió bien y que ya estaba recuperándose en su casa. ‘Estaba muy nerviosa antes de la cirugía, toda la semana me la pase preocupada tratando de hacerme tonta y no pensar en el tema pero gracias a Dios ya pasó y salió bastante bien. Lo que pasa es que m empecé a sentir mal, perdí la fuerza en la pierna izquierda y la empecé a sentir adormecida, entonces no tenía fuerza”