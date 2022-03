Leticia Huijara superó al COVID-19, ahora vive una etapa de serenidad

Notimex

La actriz mexicana Leticia Huijara, quién participó en la telenovela Como tú no hay 2, superó el Covid-19 y ahora vive una etapa muy serena, además reveló que hubo varios casos de contagio en esta producción.

“Una semana antes de que se diera todo lo del Covid-19, que se extendiera cómo está ahora, yo ya estaba infectada y mucha gente de mi telenovela igual, estoy contenta de haber tenido tiempo de recuperarme y ahora poder contarlo”, dijo a Notimex.

La actriz describió el proceso que vivió y cómo le buscó explicaciones a sus dolores antes de aceptar que estaba contagiada. “Fue fuerte el proceso, me sentí extremadamente cansada, con dolores de cabeza muy fuertes y dolores de articulaciones en rodillas y codos y luego me dolía la cara, pero lo atribuí al estrés de acabar un proyecto de seis meses”, dijo.

“Luego empecé a estornudar mucho y a tener dolor de garganta, pero lo último que pensaba era que pudiera estar infectada, la verdad es que no te planteas eso y bueno pensé que era alergia estacional pasé varios días dándole explicación a todo lo que me pasaba”, compartió.

La actriz comentó que entró en pánico, cuando se sumaron escalofríos y temperatura, por lo que su doctor la diagnóstico con coronavirus. Le dieron medicamento y pudo pasar ese tiempo de recuperación en su casa.

“Estuve en mi casa, empecé a dormir mucho, jornadas de 12 horas o más, me levantaba comía algo muy leve, porque no me dio hambre y a dormir, fueron cinco días así y de tomar agua y un medicamento que me ayudaba con la temperatura y con el dolor constante de cabeza que era insoportable”, explicó.

Ahora Huijara está recuperada y agradece que su hijo y su esposo, que estuvieron con ella, no se hayan contagiado. La actriz reveló que se contagió en la producción pues hubo varios casos oficiales. “Tuvimos un mail oficial de la producción dónde nos hablaban de los casos. Uno fue de Cecilia Romo, que está Médica Sur luchando por salir adelante”.