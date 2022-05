Libertad sin fronteras

Enrike Posada I.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Eran las 4:30 de la madrugada, el clima era fresco y acogedor, te invitaba a seguir entre sábanas acariciando las piernas de tu amada. El Poeta de Acero se encontraba de pie, acomodando sus cosas en su motocicleta –su linda Dulcinea-, una hora más tarde saboreaba una taza de café caliente a tal grado de quemarse las papilas, mientras observaba a su familia. El café se esfumó como el tiempo y Poeta de Acero estaba listo para emprender una nueva osadía; acarició su larga cabellera, negra y gruesa; acercándose a su familia y despidiéndose con un beso en cada mejilla de sus encantos. Bajó las escaleras en busca de su Dulcinea y emprendió la ruta hacia Guatemala. Era viernes 1 de marzo del año 2019, nuestro segundo año consecutivo en asistir al aniversario del Mc Cuchumatanes.

El viaje hasta Huhuetenango, Guatemala, fue estupendo: llegamos antes de las 4:00 pm. El objetivo estaba claro: cruzar la frontera de la República de El Salvador y la República de Honduras. Para el día siguiente, la celebración del 3er. Aniversario internacional del MC Cuchumatanes estaba “con todo” en pleno desarrollo; yo, festejando con grandes hermanos bikers del MC Cuervos de la bella República de El Salvador. Entrada la noche, me encontraba feliz, pues había comentado con Daniel Vello (presidente en turno de su MC Cuervos), de mis planes de conocer San Salvador. Y él simplemente dijo ‘vámonos juntos; mañana a primera hora salimos para el Salvador’.

La fiesta continuó, decidí irme a descansar, no sin antes pensar que hacía tres años había sufrido mi primer gran accidente en carretera (viaje en pareja) y después de eso me tocó superar esa caída, sobre todo con la velocidad; posterior a este suceso, continué siendo un motociclista que viaja aproximadamente el 90 % en solitario. Partimos después de las 8:00 am y el buen amigo “Churro” me dijo: ‘Mi poeta, viajarás junto al que va hasta adelante, sin despegarse’. Yo acepté inmediatamente con una sonrisa, pues sabía que no aguantaría el paso de los Cuervos. Y en efecto, así fue: unos cuantos kilómetros y después de observar el velocímetro de mi moto, que subía y subía a más de 120 kilómetros, inmediatamente bajé la velocidad y con ello me fui hasta el último de la manada; uno de ellos se quedó conmigo mientras el resto me rebasaba ‘como alma que lleva el diablo’, es decir: viajaban muy rápido, a lo que yo acostumbraba en solitario y únicamente en carreteras de México.

En ese instante pensé: ¿más vale solo o acompañado? Me respondí al momento: Ambas situaciones son divertidas, siempre y cuando no pases tus propios límites de felicidad arriba de un caballo de acero. Al viajar siempre me mantengo alerta, observo los paisajes, me detengo a realizar fotografías, si paso por algún poblado, bajo la velocidad para observar detalles de arquitectura, para saludar a las personas que sonríen al verme vestido de negro o para saludar algún animal silvestre que suele atravesar mi camino y que me llena de energía y felicidad. Continué el viaje y observé que uno de los Cuervos seguía mi ritmo de viaje y para mi sorpresa, en el siguiente poblado, estaban ahí los Cuervos, esperando mi llegada. Cabe mencionar que después de esa parada técnica respetaron mi forma de manejo hasta llegar a San Salvador. ¡Cada quién viaja a su gusto y a su ritmo! Cada motociclista lleva en la espalda la muerte que le tocará. Lo importante es disfrutar el camino en todas sus expresiones. Mi estancia en la República de El Salvador fue más que placentera. Los salvadoreños son grandes hermanos, tienen un gran corazón, además logré cruzar la frontera con La República de Honduras y ahí fue también una gran experiencia en la ciudad de Nacaome. Cómo olvidar la experiencia vivida con mi amigo Bito en El Salvador, cuando nos invitó a su casa, en la Colonia Las Margaritas. Fuimos al mercado y al estar tomándonos fotografías con otro amigo motociclista, conocido como Bola (de Costa Rica), aparece un tipo bien vestido, encarándonos y diciendo que no se podía tomar fotografías; Bito tuvo que intervenir y argumentó que éramos amigos de él, el tipo bien vestido y de tenis elegantes sonrió y se esfumó. Pensé que perdería mi celular, al igual que todos mis contactos; el amigo de Costa Rica, sonreía de nervios.

Durante toda mi estancia en San Salvador y Honduras nunca estuve solo, siempre rodando junto a grandes amigos motociclistas: Neftalí Altuve, Carlos Mejía, Francisco Cáceres, Alex Flores (Churro), Walter Guerrero, Bito Rodríguez, Julio Díaz, Waldo Martínez, Daniel Vello, David Valle, Eligio Márquez, Ernesto Torres (El Primo), Alex Rodríguez, Melvin Ávalos, Mike, Ronald, Edgar Martínez, Olban Trujillo, Fabricio Paz, Nelson Álvarez, Cristian Álvarez (Chevo), Inés Castillo, Dany Estrada Windy García y Salomón Lemus. Todos grandes hermanos (disculpas si faltó anotar algún nombre), fue una gran experiencia, una gran hermandad. Importante señalar que tuve la oportunidad de ir con mi carnal Waldo Martínez a donar mí obra poética “Sólo Tú” en la Biblioteca Municipal de San Salvador y así mismo fui con mi carnal Olban Trujillo a donar este mismo poemario en la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Nacaome, de la Republica de Honduras.

Después de unas semanas entre El Salvador y Honduras, regresamos a México. El retorno a casa fue estupendo, lleno de grandes recuerdos. Al llegar a Guatemala, me esperaba una amiga motociclista: K-arol Canizales, amiga de Julio, del MC Atlacatl, quien la contactó para que pudiera recibirme, y así fue; una gran mujer que gentilmente me invitó a cenar a su casa. Después de eso contactamos a la Leyenda de América, mi amigo Luis Panaza, quien gustoso de mi llegada aceptó recibirme en su casa y pernoctar ahí. Fue tanto el gusto de vernos de nuevo, que destapó una botella y nos bebimos unos cuantos tequilas, para dormir relajados. Al otro día muy temprano, Panaza me acompañó hasta Antigua, Guatemala. Desayunamos y nos despedimos con un fuerte abrazo y un “nos vemos pronto”. Emprendí el regreso y siendo las 2: 00 pm, pasamos a comer al Restaurante Perro Marino, saludando a mi amigo motociclista alias “Perro Marino”. Dos horas después estábamos cruzando la frontera La Mesilla y pisando tierras mexicanas. Y en mi corazón latía el pensamiento: “Libertad sin fronteras”, “Libertad en dos ruedas”. Poeta de Acero respiraba el aroma a pozol de cacao, en cada caricia del viento. Y por fin llegamos a casa -Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-, donde me esperaban mis encantos y la noche comenzó a abrazarnos.

Poeta de Acero