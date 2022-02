Los Nombres de Nadie, contempla la existencia en sus diferentes manifestaciones

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Los Nombres de Nadie, es el libro de cuentos del joven escritor chiapaneco José de Jesús López Avendaño, el título alude a un pasaje de un canto de la Odisea: es el canto IX, donde Ulises engaña al Cíclope Polifemo nombrándose “Nadie”.

Fue Trémolo Editorial, la encargada de publicar esta propuesta literaria, la cual cuenta con un prólogo de Liliana Blum. Además, se integra de 21 cuentos cortos que proponen contemplar la existencia en sus diferentes manifestaciones: el placer, el delirio, la muerte, el sueño, la angustia, por mencionar algunas temáticas reflejadas en el libro de la editorial independiente.

Por ello, el público lector encontrará la búsqueda del humano frente a su existencia, ya que los cuentos tienen la intención de abrir en el lector el encuentro con lo desconocido, bajo un estilo clásico y fantástico.

“Como cuando se es niño y se tiene miedo a la oscuridad o ya adulto cuando nos topamos con eventos inexplicables”, determina.

López Avendaño tiene como influencia a varios autores de literatura clásica, entre ellos, Maupassant y Chejov principalmente. Por ahora, la pandemia le ha permitido explorar más sus sentimientos y deseos. Le ha dejado que la escritura sea ese bálsamo donde pueda desahogarse. Sobre todo, saber sobre esta publicación, de la cual dice estar contento y agradecido con Trémolo.

Él comenzó a escribirlo hace cuatro años, cuando era estudiante de la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Cuando cursaba el cuarto semestre inició la escritura de cuentos.

“Por eso, varios son de mi época de universitario y unos cuantos de egresado. Su objetivo es dar al mundo algo, transmitirle al lector historias fantásticas que animen su espíritu”, afirma.

El entrevistado comparte que escribir un cuento es un acto maravilloso: le permite liberar esa idea o inquietud atorada; por ser de menor extensión que otras formas de narrativa, tiene menos espacio para decir más, “el cuento es intenso”.

“Escribir ha sido el único placer que he tenido, si no fuera escritor sería muy infeliz. Se me concedió este talento que fui desarrollando con los años y trato de aprovecharlo”, puntualiza.

DATOS DEL AUTOR

Ganador del Concurso Nacional de Cuento Fantástico “Axolote” (2019); ganador del concurso de cuentos “No oyes contar un cuento” convocado por la Unach; finalista del concurso internacional de cuento corto “The word we live in” (2019); mención honorífica en el concurso “Apasionatta: literatura motelera contemporánea (Tabasco, 2019). Es colaborador en la revista” Retruécano”.