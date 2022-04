Maluma impacta a sus seguidores con cambio de look

Agencia México

El cantante colombiano Maluma, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram luego dar a conocer su nuevo y drástico cambio de look.

A través de un enlace en vivo, el cantante de música urbana mostró segundo a segundo la forma en que fue retirando la barba de su rostro, haciéndolo lucir aún más joven de edad.

No obstante, el intérprete de “Mala Mía”, aseguró que no fue precisamente una decisión propia el cambiar de aspecto físico, pues no estaba dentro de sus planes el lucir nuevamente sin barba.

“Todo es por compromiso, por trabajo. Es que les tengo una sorpresa que estamos preparando aquí en Grecia, Atenas, y mañana voy a grabar el video de mi primer sencillo de este y toda la vaina, entonces me tengo que quitar la barba”, detalló.