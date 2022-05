Mantenerlo con vida

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Antes de morir, estuvo un mes en terapia intensiva, los familiares anhelaban se recuperara. Sin embargo, su electroencefalograma marcaba la línea recta de carencia de actividad, Los médicos no se atrevieron a expresarlo, solicitaron una resonancia magnética cerebral, estudio caro, sofisticado, para ver el estado físico y detectar, en este caso, necrosis cerebral.

Salió de terapia intensiva por “prioridad de máximo beneficio”: se necesitaba la cama para quien pueda recuperarse. Aclaro que es un caso hipotético e ilustrativo, aderezado con el amor familiar. ¿Es loable, prolongar la vida de un cuerpo cuando el cerebro está muerto y sólo funciona el tallo cerebral, en particular el bulbo raquídeo?

Por favor: si a mí me sucede ¡déjenme morir!

Los parientes esperan un milagro, los médicos dicen “Prolongar la vida” en espera de que si ha de morir, sea en el siguiente turno. Para el paciente, es la eternización de la agonía. ¡Es infernal!

Se espera que los mexicanos no semejen a los italianos, acudiendo a concentraciones, convirtiéndose los jóvenes en vehículos para transmitir virus. ¡No son vacaciones, es aislamiento preventivo! No acudas a conglomeraciones. ¡No lo hagas! No seas irresponsable como humano.

No olvidemos: hay ahora maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué esperan lograr? ¡Bienvenidos al siglo XXI! Se dice que inicia la centuria 20 años después, cuando se desliga del siglo anterior. Centuria de la desinformación global, del miedo.

Dejar a la gente sin trabajo es inhumano y matará más que el virus, transmitiendo el pánico en segundos a través de los celulares.

La versión justificante, expresa: periódicamente, Estados Unidos rota a sus tropas desplegadas por todo el mundo (no deberían haber fuerzas invasoras de ningún bando ¡no son de Paz!). Es algo normal, despegan aviones militares a diario, con diferentes destinos. Ahora vacunan a soldados sanos y repatriarán a los que están en Europa, para cuarentena.

Una residente en E.U.A. dice que su hijo mayor está en el ejército y lo vacunaron contra el coronavirus. Refiere que la vacuna se creó en Senegal y se probó en humanos (¿tan rápido o ya la tenían?) y la empezaron a producir, en primer lugar para ejércitos, policías y cuerpos de salvamento mundial.

Finalizaré: es tóxico mezclar el amoníaco con vinagre, cuidado, es peligroso ¡no lo hagan!