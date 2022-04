Marcelino Champo publica “Vida y destino en un corrido, grandes éxitos de Valentón Grajales”

Karla Gómez

‘Vida y destino en un corrido, grandes éxitos de Valentón Grajales’, es el reciente libro publicado por Marcelino Champo mediante la editorial Tifón. Esta propuesta literaria surge sobre la concepción del ídolo que pueden llegar a tener las personas. Por tanto, el autor se cuestiona: ¿cómo creamos nuestros ídolos?, ¿quiénes son estos?, ¿qué tanto sabemos de ellos?

“Dicen por ahí que un pueblo es el reflejo de sus propios ídolos, creo que hay mucho de verdad en ello, con todo lo que lleva eso consigo, y es ahí donde quise ahondar, explorar”, menciona el narrador.

De acuerdo al entrevistado, el libro que cuenta con 152 páginas, surgió en la ciudad de Santa Fe, Argentina, durante una estancia académica que tuvo en 2016: “Comenzó como un ejercicio de escritura, luego decidí estructurarlo de mejor manera. En Santa Fe escribí la mayor parte de este proyecto, un proceso que me llevó tres años, hasta su publicación en julio de 2020”.

Además, comenta que este proyecto se gestó a través de la música de Tigres del Norte, Chalino Sánchez, Las Jilguerillas, Joan Sebastian y Los Bukis, “porque estaba lejos de México, y de alguna manera, quizá inconsciente, uno busca crear puentes con el hogar; y eso, aunque no lo creas, suele pasar”.

Asimismo, añade que las series de televisión como Fargo, son un gran referente para este proyecto: “Vida y destino en un corrido, forma parte de una saga de libros que tengo proyectado culminar en dos años. Espero que así sea, siempre he querido hacer una serie de TV, pero como no cuento en este momento con esa posibilidad, pues entonces me he dedicado a escribir una saga de libros, que empezó con Bajo los pies de Judas y continúa con Vida y destino en un corrido, grandes éxitos de Valentón Grajales. Digamos que saqué la segunda temporada”.

Sobre el proceso del libro, comparte que “el personaje surge cuando comienzan a surgir las preguntas, al menos así lo pienso. Lo primero que hice fue pensar en una historia, luego en cómo tenía que contarla para que esta fuera atractiva para el lector o lectora, después, por consecuencia, el personaje comenzó a formarse. Al final, este es solo un pretexto, un hilo conductor para dar pie a otras historias”.

Para Marcelino, un libro es una posibilidad de ampliar un mundo propio, algo que te pertenece y que constantemente se está formando, “no solo con libros, sino también con películas, canciones, fotografías, series de TV, etc. Dar a conocer mi universo creativo es compartir preguntas, es tener la oportunidad de generar un vínculo mediante inquietudes, imágenes, referentes y un discurso que se está construyendo día a día”.