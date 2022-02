Marcopolo Hernández, captura al mundo con sus ojos

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Marcopolo Hernández, detiene el tiempo con la mirada. A través de la fotografía se expresa, muestra lo que ve y siente, viaja y hace viajar a otras personas al mundo capturado por sus ojos.

Ha trabajado en periódicos y revistas locales. Fue beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Chiapas (PECDA) con el proyecto fotográfico “Las diosas de las Canchas, Futbol Femenil Chiapas”. Tiene como temática principal las festividades o tradiciones de los pueblos. Otros temas que forman parte de propuesta son el futbol femenil y la vida cotidiana de la ciudad o una comunidad que visita.

Él se sintió seducido por este oficio desde la secundaria. Le gustaba llevar una cámara sencilla e instantánea de rollo, que por alguna razón tenía su madre guardada en casa.

“Tomaba y nos tomábamos fotos con los compañeros de grupo dentro y fuera de la escuela. A principios de mis estudios universitarios, un tío que vino de visita de Estados Unidos me obsequió mi primera cámara profesional analógica, situación que coincidió con las clases de fotografía que llevaría en ese semestre de la carrera universitaria”, refiere.

Fue así como se empezó a involucrar de lleno, desde los conocimientos técnicos hasta revelar en el cuarto oscuro: “Al culminar la carrera, me involucré en lo digital y empecé a realizar mis primeras imágenes. Es en el 2011, cuando se me da la oportunidad de trabajar para un medio periodístico, ahí estuve ocho años y desde entonces me dedico de manera profesional a la fotografía”.

Hernández, resalta que cada fotógrafo observa distinto, ya que “cada quien tiene su manera de hacerlo y su estilo para retratarlo y eso es lo interesante, que cuando muestras una forma alternativa de captar ciertos momentos llevas a otros países (y ahora en la era digital con mucha más facilidad), das a conocer otras formas de vida, tradiciones e injusticias sociales en diferentes partes del mundo y viceversa”.

Él aprende cada día, lee antes de realizar un tema, investiga, para así tener ideas y crear imágenes, hacer bocetos mentales o físicos que le ayuden en el trabajo creativo.

El fotógrafo fue finalista y seleccionado para la exposición y la publicación en la revista CUARTOSCURO del Concurso de Fotografía “Identidad /América Latina 2016”. En el 2018 expone “7 años contando historias”, una serie de imágenes de su trabajo en el Lobby del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. En ese mismo año, dos fotografías del proyecto “Las diosas de las canchas”, son seleccionadas para integrar el libro “Ser mujer en Latinoamérica”, coordinado y compilado por Francisco Mata Rosas, editado por Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el 2019 recibe el primer premio por la foto “Súper-Héroes”, del concurso de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización de Chiapas. Finalista, con la misma foto, en el 25 Concurso documental “El trabajo y los días” de Medellín, Colombia. Asimismo, ha recibido talleres de fotografía impartidos por Ariel Silva y Eniac Martínez Puedes.