Margarita Gralia se ofrece como voluntaria para donar plasma con anticuerpos de covid-19

Agencia México

Margarita Gralia confesó que luego de la angustia que vivió tras confirmar que tanto ella como su esposo dieron positivo a la prueba de covid-19, ahora se está ofreciendo como voluntaria para donar plasma con anticuerpos de este padecimiento.

Explicando que ya se encuentra mucho mejor de salud, la actriz argentina reveló en entrevista para el programa Sale el Sol su deseo de apoyar a las personas que siguen padeciendo los estragos de esta enfermedad y, por tal motivo, se ofreció para donar su sangre.

“Yo ya me ofrecí, sabes que en Estados Unidos están haciendo algo que es a los pacientes ya recuperados les pueden sacar sangre y sacan un plasma que se puede inyectar a los pacientes, porque están probando, no sé las palabras técnicas, pero como una especie entre comillas como vacuna que lleva anticuerpos, por eso lo llamo así, y yo ya me ofrecí, y el equipo de médicos infectólogos que nos están tratando me dijeron que en cuanto sea posible aquí en México, porque lo están considerando, yo voy a donar, soy de las primeras que estoy apuntada”.

“Yo excelente, ya fui dada de alta totalmente, y el que tiene todavía oxígeno, es de apoyo nada más, porque nunca necesitó apoyo respiratorio, sino como un suplemento de oxígeno, que incluso lo llamaban como higiene respiratoria a ese oxigeno que lo apoya, pues sus pulmones con la neumonía que le provocó el virus fueron afectados. En casa estamos los dos, no es necesario que esté en la cama todo el tiempo, al contrario, le piden que esté levantado, caminando, sentado un rato, porque las neumonías te dejan débil, te deja cansado, pero cada día es notorio, desde que llegamos a acá a casa, cómo se va recuperando, a pasos agigantados”, detalló.