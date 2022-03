Marité Nandayapa: ‘Nárima Nilú, origen y evolución del traje de chiapaneca’

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

Marité Nandayapa Vargas, hija de don Alejandrino Nandayapa Ralda y Margoth Vargas, es una mujer inquieta con sangre artística, nació y creció en el arrullo de la Fiesta Grande de Enero y desde niña se contempló en los espejos del rio Grijalva.

?Siempre tuvo la intención de investigar la evolución del vestido de chiapaneca hasta lograrlo, le ha llevado mucho tiempo el tener con certeza, cómo el traje que engalanan las damas del Pueblo Mágico cada día que pasa va transformándose y hasta la fecha no deja de evolucionar; con una colección de vestidos seleccionados desde el año donde se cree que dicha prenda se empezó a usar para algunas fiestas religiosas o fiestas en el pueblo, hasta el vestido que se ve hoy en la Fiesta Grande, ella tiene las pruebas fotográficas donde el vestido de chiapaneca también se ha utilizado para engalanar actos políticos y sociales.

?Dentro de su investigación, Marité Nandayapa afirma que “no se conoce la fecha exacta de cómo se fue adaptando a la vestimenta de la mujer de Chiapa la influencia del bordado español, pero desde 1800 se han encontrado evidencias de mujeres que por tradición heredaron sus costumbres en la manera de vestir y de bordar”. Adaptado para las fiestas, alrededor del año 1900, comienza en la camisa ( blusa), una técnica española con bordado de fantasía donde el fondo negro es lo que está bordado y lo que aparece en blanco es el fondo, para seguir evolucionando solamente en la camisa, las flores eran muy pequeñas y fue agrandándose con el tiempo; el contado se siguió haciendo de la misma forma hasta la fecha, que es un punto de cruz pero corrido, y aproximadamente en los años 30’ se empiezan a adornar las faldas con un holán solamente; en los años 40’ se le pone dos; en el año 45 aproximadamente es cuando se le da forma y lleva 5 holanes (todo el vestido), pero hasta esa fecha los trajes de chiapaneca son todo el fondo blanco y la camisa no sufre transformación trascendental. Pero fue en el año de 1947 cuando la señora Eloina Ríos Madrigal, se le ocurre teñir el tul en negro, y utilizan hasta ese momento la técnica llamada: Embollado, Endentado y Regresado, y alrededor del año 1962 aparece la técnica del petatillo (bordado metido entre los cuadritos del tul, simulando el tejido de los petates), que viene directamente de una imitación de las chalinas españolas.

?Así, la belleza en esta prenda que ha dado identidad no solo a un pueblo sino a todo Chiapas, sigue en manos de las mujeres chiapacorceñas, que no se detienen en su creatividad y la maestra Marité tiene documentados todos los sucesos, no solo como observadora, sino como creadora: ella misma crea, construye e inventa; cada puntada, cada color, queda plasmado en el tiempo y en la carne de sus dedos y del pueblo, que luce orgullosamente una prenda que no solo delinea su cuerpo, sino el corazón de la mujer.

?Actualmente, en su domicilio existe un espacio donde se puede apreciar de manera física la evolución del traje de chiapaneca, con más de cien años de trayectoria y está abierto para todo el público y grupos sociales, educativos o empresariales, que lo quieran recorrer.

?En el año 2008, Coneculta le edita el libro “Nárima nilú, origen y evolución del traje de chiapaneca”, donde plasma todo su trabajo de investigación, presentado el año pasado en el Museo del Café de la capital chiapaneca. Así, Marité Nandayapa, a orillas del rio Grijalva, enhebra la vida con ideas, creatividad y colores.