Muere el comediante de EU Carl Reiner a los 98 años

Carl Reiner, una fuerza impulsora de la comedia estadunidense como guionista de Sid Caesar, socio de Mel Brooks y creador y co-estrella de la clásica serie de televisión The Dick Van Dyke Show, murió a los 98 años.

“Murió anoche a los 98 años de causas naturales en su casa de Beverly Hills”, dijo a Reuters el martes su asistente Judy Nagy.

La carrera de Reiner se extendió durante siete décadas y abarcó todos los medios, desde el teatro y las grabaciones hasta la televisión y el cine, incluyendo la dirección de “Oh, God!”, tres colaboraciones con Steve Martin y un papel como un anciano estafador en la nueva serie de “Ocean’s Eleven”.

Incluso a sus 90 años asumió roles poniendo su voz y tuvo un papel central en “If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast”, un documental sobre personas que se mantenían activas a los 90.

Reiner tiene tres hijos, entre ellos Rob Reiner, director de varias películas exitosas y conocido por interpretar al yerno de Archie Bunker “Meathead” en la exitosa comedia de televisión “All in the Family”. Su esposa de 64 años, Estelle, murió en 2008.

En los últimos años, Reiner solía bromear que se levantaba todas las mañanas, chequeaba los obituarios y, si no estaba en ellos, desayunaba.

Reiner era activo en Twitter y expresó el abordaje a su trabajo en su libro “My Anecdotal Life” cuando dijo que “invitar a las personas a reirse de ti mientras te ríes de ti mismo es algo bueno de hacer. Puedes ser el tonto, pero eres el tonto a cargo”.