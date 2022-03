Mujer con insuficiencia respiratoria, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?Rosa Margarita Durán García (1), comparte vivencia ilustrativa de la mortal ignorancia.

?“Amigos: tristemente, por la mañana observé a una señora postrada en la banqueta con un estatus respiratorio severo. Gente rodeándola sin protección, apretujados, ignorando la reglas de sana distancia, la ambulancia imposibilitada para arribar, a consecuencia de la aglomeración, carentes del mínimo cuidado ante un paciente con dificultad respiratoria, quien posiblemente tenía coronavirus y la gente como si nada: no ayudan, husmean, apiñados”. Espantada, ante la posibilidad de propagación a miles (cuatro por persona), conmocionada ante lo inconcebible: solo se habla del coronavirus. !No entienden!

?Le contestan: ‘¡A ver, especifica para reportarlo!’ ¿Especificar? ¡Señora tirada en banqueta, con insuficiencia respiratoria severa, rodeada de gentes sin protección! ‘¿Y por qué no marcas al 911 y lo reportas en lugar de publicarlo? ¡Deveras estás en una rara actitud!’. No es rara. Comparto lo sucedido: se debe propagar para concientizar, que la mayoría de personas andan en la calle como si nada. Cada uno haga su labor de convencimiento en su radio de acción, ¡es lo más que podemos hacer! Estar llamando al 911, ¿con qué sentido? ¡Habían llamado a la ambulancia! Lo socializo para que todos nosotros, trabajadores de la salud, dimensionemos cuán grave es el problema. Hagamos labor de convencimiento en nuestro entorno. Callarlo y meter la cabeza en una almohada, ¡no resuelve nada! De nuevo la cuestionan: ‘Mira: hay gente que no quiere entender, mejor nos cuidemos, quedándonos en casa y solo salir por necesidad’. Según tú, pero si nos mantenemos ajenos, sin tratar de hacer labor de convencimiento, va a ser un holocausto y con los que habitas pueden estar en contacto con quienes husmearon, trasmitiéndote el virus. ¡Existe el coronavirus! ¡En verdad se desarrolla un cuadro grave! ¡Es verdad, está matando!

?‘Quien está sano, sano, ¡nunca se va a enfermar!’. ¿Quien está sano? Si se enferma, lo ignoraba: ¡portaba patología previa predisponente! Estar sano es una condición excepcional. No sobrevivirá ni el más fuerte ni el inteligente, ¡sino quien se cuida y es solidario!

?Referencia

?1. Durán García Rosa Margarita. Coordinación del Doctorado en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Odontológicas de la Unicach. Acaeció el jueves 7 de mayo de 2019 en la 9ª. Poniente Norte, aproximadamente a la altura de la 6ª. Norte. Tuxtla Gutiérrez. Chiapas.

?El sábado 9 de mayo, ignorando el pico de contagios, grupos de riesgo constituidos por pueblo y locatarios, rompen cerco sanitario alrededor de mercados y avanzan sin cubre bocas, cabello suelto, sin pantalones, sin manga larga, codo a codo.

?¡La ignorancia ocasiona mortandad!