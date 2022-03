Mutaciones y Vacunas

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las noticias proliferan entre el 17 y el 21 de Agosto: reactivan en la red la información de la aparición de nuevas cepas de corononavirus, en particular la Shanghái. El hecho lo documento en el mes de junio. Se deja de hablar, es apagado por la noticia de las vacunas. Ahí se capta la manipulación mediática. Al haber nuevas cepas, las vacunas serán efectivas solo para las cepas que lo conforman. No protegerá contra las nuevas cepas. La normalidad previa no se recuperará. Con estas nuevas cepas ¿te aplicarías la vacuna? ¡Sí! aunque la nueva propagada lanzada por Trump, indica que bloqueó el proyecto de Bill Gates- Rockefeller de colocar un chip de identificación a todas las personas para tener a la totalidad de la población monitoreada. El proyecto es el IDD 2020, el proceso de aceptación es pintarlo como indispensable para la vida humana. En el 2018 lo definían como esencial para el desarrollo social y económico global.

Suena a ciencia ficción, tal vez a los mayores de 60 no se les aplique, a menos que por un trámite sea obligatorio aceptarlo, por ejemplo: un préstamo o cobrar tu sueldo. De existir, será un acto violatorio a los derechos humanos. ¡He ahí un punto a favor de Trump, para su reelección! Si gana, esperamos mantenga su postura, será su segundo periodo y no tendrá nada que perder.

México ha sido preparado por el neoliberalismo, pero se frenó al no llegar a presidentes los candidatos Anaya y Meade Curibreña.

En el artículo 115 ‘SARS Cov2 + irresponsabilidad humana’ del lunes 24 de agosto de 2020, comentando la entrevista al Dr. Joseph Varón, neumólogo del United Memorial Center de Houston, quien sintetiza la pandemia como “La lucha contra el virus y la estupidez humana”, resultó desagradable la palabra ‘estupidez’ para algunos lectores: la transcribí de la entrevista, sustituyamos la palabra ‘estúpido’ por autodestructivo e inconsciente. Es imperativo que los seres humanos sean capaces de autocuidarse. No me agrada la realidad de que el destino nos alcanzó, seremos reducidos a objetos humanos. Aún más de lo que ya somos.