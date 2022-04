Netflix creará una serie sobre “Resident Evil”

El Informador

Netflix ha revelado que creará una serie basada en la famosa saga “Resident Evil” en live-action, en una apuesta por adaptar videojuegos a la pantalla chica como lo hizo recientemente con “The Witcher”.

“Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia”.

De acuerdo con el servicio de streaming, la primera temporada tendrá ocho episodios de una hora cada uno, con un guion de Andre Dabb (showrunner de “Supernatural” para The CW).

Además, la firma destacó que los dos primeros capítulos serán dirigidos por Bronwen Hughes (“The Walking Dead”, “Breaking Bad” y “The Journey is the Destination”). El primero con el título de “Welcome to New Raccoon City”.

“‘Resident Evil’ es mi juego favorito de todos los tiempos. Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y llevar la primera serie de ‘Resident Evil’ a los miembros de Netflix de todo el mundo”, dijo Dabb. “La serie estará completa con muchos viejos amigos y algunas cosas sanguinarias, locas, que la gente nunca ha visto antes”.

Según Netflix, la serie contará la historia en dos líneas de tiempo. El primero, las hermanas “Jade” y “Billie Wesker”, de 14 años, se mudan a “New Raccoon City” junto a su padre, donde descubrirán que oculta oscuros secretos. El segundo, situado a más de una década en el futuro, donde alrededor de seis millones de personas y animales están infectados con el “Virus T” y una de las hermanas lucha por sobrevivir en este nuevo mundo, atormentada por su pasado.