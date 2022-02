¡No es tan poquita cosa!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutie?rrez, Chiapas

No son poquita cosa. Virus, bacterias, hongos, proteínas infectantes que poseen la capacidad de matarte. Como no los ven, piensan que no los dañarán, se descuidan y mueren.

?El Covid-19 arrasa con cerebro, pulmones, riñones, corazón, hasta matarte. ¡Decidiste! Ni te cuidas, menos prevés, te enfermas, no te tratas, agravas y mueres. ¿No comprendes?

?Un virus es una partícula de ARN o ADN, con enzimas, proteínas recubiertas por membrana tomada de las células utilizadas para copiarse. Se piensa que primero se formaron bacterias y estas degeneraron en virus, aún más; se transformaron en proteínas infectantes, también matan, provienen de microorganismos degenerados. Estos producen la enfermedad de las vacas locas o encefalitis espongiforme.

Las enfermedades no solo entran por vía aérea, también a través de la piel, de alimentos. En la boca se poseen las amígdalas y tejido linfoide rodeando la comunicación entre boca y faringe. Sirven para detectar lo extraño y defender al organismo. Los virus no están vivos, necesitan una célula para copiarse, al hacerlo destruyen las células ocasionando enfermedades tan graves como viruela, sarampión, ébola, influenza española y ahora Covid-19. Un virus no permanece en el ambiente como lo hacen las bacterias, para no destruirse necesitan una célula. Apenas médicos, personal de salud, le otorgaron su justa dimensión ante el daño causado por la pandemia. Ante el desconocimiento son casi mágicos. No existe consenso si dilatan horas o días en el ambiente, si permanecen suspendidos en el aire. ¡Necesitan una célula para vivir! Miles de virus para causar enfermedad. Se destruyen si varía el medio básico o ácido.

?¡Recuerde! ¡No se utilizan antibióticos para los virus! Sino para las infecciones bacterianas agregadas, que complican una enfermedad viral si los síntomas persisten después del cuarto día. Esto ya es tema trillado, sabido. ¿Si lo sabes, por qué te enfermas? ¡No finjas saber!

?Referencias

?Rincón Acebo Jorge Alberto 63.-Carga y atenuación viral. Miércoles 10 de junio de 2020. Esperanzadoras palabras de Massimo Clementi, microbiólogo italiano quien refiere: “La carga viral en Italia va a la merma, en cambio en México va a la alza. Los epidemiólogos explican que con cada duplicación viral, se atenúa el número de copias virales formadas.