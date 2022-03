¡No habra? que? pelear! Andre?s Garci?a no heredara? nada a sus hijos

Agencias

?Andrés García no heredará bienes a sus hijos una vez que muera, y aseguró que venderás todas las propiedades que tiene. De acuerdo con el famoso, sus hijos Andrés y Leonardo tienen sus propios inmuebles y una vida alejada de México.

“Andresito tiene su vida Miami y no viene a México. Leonardo tienen sus departamentos y sus propiedades, él no necesita que yo le dé nada, al contrario, le cuesta trabajo hasta cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender, vender lo que me queda”, Andrés García, actor.

?En una entrevista que concedió al programa “Ventaneando”, García aseguró que aún tiene 3 o 4 propiedades grandes.

“Me queda el castillo, me queda el bosque, son tres o cuatro propiedades grandes”,?El actor, quien fuera uno de los galanes de televisión más populares, señaló que siente que le quedan cerca de tres años de vida, por lo que busca hacer un arreglo con quien compre su casa en Pie de la Cuesta, Guerrero.

“Yo quisiera vender haciendo un arreglo, porque me gustaría, lo que me quede (dos, tres años aquí), ver si puedo prevenderlo y entregarlo en tres años. Si en los tres años no me he muerto, entonces lo entrego y me iré a visitar playas queridas para mí”,

?Aunque descartó la idea de dejar propiedades a sus hijos, García no mencionó a su única hija, Andrea García, con quien, dijo, no mantienen ningún tipo de relación desde hace algún tiempo. “Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras. Pues la dejamos con sus amistades. No aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande”,

?Para el programa “Hoy”, el actor confirmó que su hija, quien se alejó también del mundo del espectáculo, no mantiene ningún tipo de comunicación ni con sus hermanos; sin embargo, confía en que se encuentre bien y feliz.