¡No te podrás librar!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las cifras al 21 de abril Covid: 9,501 casos corroborados, 729 nuevos, totalidad de muertos: 857, sumándose 145 en las últimas 24 horas. La carencia de cuadratura en las cifras estatales y nacionales, acaece por la ausencia de sincronía en la captación de datos a nivel central, captándose 24 horas posteriores al no ser reenviados en forma instantánea. Ambas cifras no son reales, ya sea se multiplique por 8 o 31 o cualquier otra cantidad. Se escapan los contactos asintomáticos, portadores de virus y el sub registro, lo cual también acontece en todo el planeta.

Cada espacio es único en el surrealismo chiapaneco. En Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, es representativa la venta de pozol y horchata en el mercado Díaz Ordaz. Continúa haciéndose sin las medidas higiénicas y preventivas para evitar la contaminación.

¡El coronavirus cambió tu vida!

Siempre hay un antes y un después. ¿La presente epidemia dejará en nuestros hábitos, cambios irreversibles? Llegar todos a casi despojarse de su ropa. Limpiar calzado, las cosas que portes. Rutinariamente, lavar alimentos que se introduzcan en el refrigerador. Es indispensable, cotidianamente, el resto de la vida. ¿Durará el hábito? ¿Se hará costumbre?

¡Evita caer en stress, para conservar tu equilibrio inmunológico!

El que estudia, comprende carencias. Es costumbre no aceptarlas y aun peor: no esforzarse en mejorarlas.

Es un reto a superar el dejar de cultivar la ignorancia. El Génesis condena saber, al condenar a Eva y Adán por comer el fruto de la sabiduría.

Pregúntate: ¿Que sucede en el mundo? Una posibilidad es: mientras la población está encerrada, se imbuye la idea que los países no industrializados no desarrollen industrias, para no contaminar. De hacerlo, los dueños de fábricas -como señores feudales- monopolizarían las industrias, convirtiéndose en los manufactureros mundiales con derecho de venderle a los países pobres, imposibilitados de crear fábricas, para no contaminar.