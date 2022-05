Noticias que no debían de existir

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Se venden las noticias, a veces no para ganar, sino para concientizar el mecanismo más difícil de lograr en la humanidad. Reviven una noticia de hace 60 días, signo que aun la revista Forbes carece de una noticia reciente.

¡En ningún momento se ha afirmado que con las vacunas desaparecería el Sars Cov 2! (1).

El 30 de diciembre se desplomó un turista en Puerto Vallarta (2): sabía desde una semana antes que era positivo. Es imposible vencer a la necedad carente de saber. ¡Caras vemos, portadores no sabemos! ¡Si te arde la garganta, inicia tratamiento!

Las bromas creativas reforman los dichos. ‘¡Todos los caminos van de la cama a la mesa!’. ‘Si enfermos estás, ponte en aislamiento, pues más vale viejo confinado ¡que muerto por alebrestado!’. ‘¡Aunque de moda te vistas, en el hogar permaneces!’.

Cambio de actitud permite sobrevivir y no dañar. El virus existe, no es necesario que transmitas la enfermedad a alguien sin que se pueda recuperar, para aceptarla. Como también fenecerán los que tengan daño irreparable. Las bromas idiotizantes cultivan la irresponsabilidad: “Amigos, tengan muchísimo cuidado, hay esposas que están cocinando sin sal y sin condimentos, para que sus maridos no sientan sabor y crean que tienen Covid, para que así no salgan a compartir con sus amigos este fin de año. No caigan en la trampa”. Imagínense que tengan que engañar al que desea destruirse. Igualmente, nadie necesita implantar un microchip a través de una vacuna, cuando se sostiene un celular que posee un dispositivo de ubicación satelital y las redes cibernéticas que nutren tu credulidad. ¡Valora lo que posees!

Referencias

1.- Forbes Staff. Diciembre 28, 2020. El coronavirus no desaparecerá con las vacunas: expertos OMS. El 30 de octubre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic. EFE. “El escenario más probable es que el virus se convierta en otro virus endémico y que suponga un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación”, dijo Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.

2.- 30 XII 2020. José Manuel es de Puebla y a pesar de que hace 3 días fue diagnosticado con Covid-19, le valió y siguió turisteando en Puerto Vallarta como si nada, hasta que esta mañana no podía respirar y tuvo que ser auxiliado por Policías Municipales. Me dicen que sí es turista.