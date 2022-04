Nuestra realidad transmutó ¡y no la aceptamos!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cuando te enfermas, todo carece de sentido y filosofar sobra. Comentando ‘El Fiasco del Siglo’, de Laurie Ann Ximénez-Fyvie, con fecha 4 de mayo de 2020.

¿Quién puede ir contra la diplomacia, que imposibilita decir directamente a nivel mundial que la pandemia llegó para quedarse? No es válido respaldarse en lo erróneo, ni el desconocimiento te exime de las consecuencias. Es falso que la historia pase factura. Los desaciertos de quienes conservan el poder son ignorados, para siempre. Se cita como desacierto médico al Dr. Mengele, se omite comentar cómo se realizan las pruebas de las vacunas, que pueden ocasionar daño a los “voluntarios”; la desaprobación en el mes de abril, del Dr. Adhanom Ghebreyesus, de emplear a la población africana como sujetos de prueba por científicos franceses; la consecuencias de la bomba atómica; de los miles de muertos por hambre. También, no aborda el contacto social. Los seres humanos, aunque le digas ‘es perjudicial’, siguen en supermercados aglomerándose y al decirles que guarden su distancia, comentan: “Muérete”.

Las medidas enérgicas de contención, se realizan en estados totalitarios o declarando estado de excepción, que quien salga, será neutralizado. Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda, son espacios reducidos. No cita al modelo noruego. Ni acepta que para las actividades económicas causarán destrucción y apropiación. No se atreve a abordar que ningún gobierno se rige solo; un mes después de su escrito, la OMS expresó que el uso de cubrebocas no es cien por ciento útil para evitar la diseminación de partículas a menos de dos metros: es prioritaria la desinfección. También declararon que los asintomáticos trasmiten, pero no desde el momento de incubación; se necesitan se dupliquen, destruyendo miles de células. El 25 de marzo publiqué 20,300 muertes aproximadas; para diciembre, cifra ya rebasada. Es innegable la necesidad de infectar a 101 millones de mexicanos, ameritándose hospitalización y aceptar que pueden morir más de 3 millones.

Se carece de experiencia para saber cuánto tiempo después del contagio, se adquiere un nivel de inmunidad satisfactoria para conferir protección, su duración y qué porcentaje de individuos inmunes existe en cada comunidad. Es necesario comprender que al existir dos cepas del virus, la infección por una cepa no inmuniza contra la otra, aunado al cambio genético viral que provocará nuevo cuadro clínico, ignorando si será leve o severo.

Circulan infinidad de noticias, hay que saber reconocer lo real de lo incierto. Enfrentar abruptamente a la realidad a la población mundial, generaría caos, es necesario hacerlo paulatinamente. Traduciendo lo que me dice un convaleciente: Cuando te enfermas, todo carece de sentido y filosofar sobra. Esto sucede con los seres humanos cuando no se han enfermado: es diferente quien desde temprana edad ha tomado conciencia de la fragilidad vital.