Olga Breeskin pone un alto a Yolanda Andrade

?Olga Breeskin demostró su apoyo incondicional a su comadre Verónica Castro, luego de recordar las fuertes declaraciones que hizo Yolanda Andrade con respecto a su posible romance con la madre de Cristian Castro.

?Aunque la violinista dijo estar en muy buenos términos con la conductora del programa Montse & Joe, no dudó en asegurar que, si esta sigue haciendo comentarios con respecto a Vero Castro, la conocerá de otra manera.

“Viva la paz Yolandita, me caes muy bien… tranquila, no tengo nada contigo, pero no me toques a mi comadre Vero Castro porque entonces se me levanta la peluca”, dijo Olga durante la entrevista que brindó en el programa Sale el Sol.

?Por otra parte, la también bailarina y actriz mexicana se mostró sorprendida al saber que su ahijado Cristian Castro está estrenando romance, y fiel a su estilo le hizo unos señalamientos al intérprete de “Lloran las rosas”.

“¡Otra!… Yo le pido al señor que Cristian, a quien lo conozco desde que nació, lo quiero mucho […], para qué quieres una alocada, sinvergüenza, parrandera, que ande de bar en bar, eso ya se acabó… Cris, ¡ya eres un hombre!, eres todo un hombre, estás guapísimo, te he visto ahí con el pastor, el señor te va alcanzar, y ese es mi clamor como tu madrina que soy”, finalizó.