¡Olvidan lo afortunados que son!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Atemorizados por la pandemia, ignoran: ¿por qué se morían los antiguos de disentería? No había forma de reponer líquidos y se colapsaba la circulación (shock hipovolémico); además, el vibrión Choleare es un tipo de bacteria, célula sin núcleo que puede reproducirse, ocasionando una disentería. Se van en una diarrea que semeja el agua de arroz. Al ser bacteria, el cólera puede ser combatido mediante antibiótico. ¿Por qué murieron tantos con la gripe española? Y a pesar de afectar a todo el organismo, los enfermos de Covid 19 no llegan a ocasionar millones de muertes. Es circunstancial, si esta epidemia hubiera sucedido en otra época, sin ventiladores, corticosteroides, anticoagulantes que permite se sobreviva, las muertes serían similares. Gracias a los sueros, no hubo tantos muertos a consecuencia del Cólera en la década de los 90’s.

La humanidad es el parásito del planeta tierra. Con su invasión al espacio natural, hay confinamiento de especies, se han removido todos los virus, permitiendo saltar en forma acelerada a diferentes especies animales, mutar en ellas, adquiriendo los receptores que permiten introducirse a la célula humana, multiplicarse, destruir y se ha puesto en contacto de un continente a otro, multiplicando las vías de diseminación.

El enfermarse en ésta época, posee la mayor posibilidad de sobrevivencia. Se debe detectar oportunamente, cubrir con antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes, para así evitar llegar al colapso vascular y a la destrucción alveolar. El siglo XX debió llamarse la época de oro viral, con el Ébola, VIH, Hanta, Dengue, Virus de la Hepatitis B, C y D. Contando en el siglo XXI con Chingunkuya y Coronavirus en todas sus variedades.

Mientras, en Tuxtla Gutiérrez, el miércoles 20 de mayo se dio marcha atrás a aplicar el Hoy no circula a los autos particulares: la medida no es mala ni buena. Disminuiría la circulación, se pensaría salir si no es necesario. No es buena para la gente con necesidad de trabajar, incrementaría el número de usuarios al transporte público, aumentando de manera exponencial los focos probables de infección. ¿Considera que sería violatorio del derecho de tránsito? ¿O solo al atacar la idea, es una manera de incrementar el desacuerdo social?