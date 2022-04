Óscar Wong: se extingue una de las estrellas más luminosas del firmamento poético en Chiapas

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La mañana del domingo 13 de diciembre, recibí un desconcertante mensaje en mi Whats App, provenía del teléfono personal del maestro Óscar Wong: ‘Soy Giomar Wong, hija de Óscar Wong, mi papá falleció. Paro cardiorrespiratorio’.

Una descarga eléctrica me recorrió por completo, pero no lo contesté. Supuse que en cualquier momento entraría otro mensaje, con la risa acostumbrada del maestro, como apenas el pasado martes (hace justo una semana), cuando me preguntó cómo lo recordaría dentro de 50 años.

En solo cosa de minutos, empecé a recibir una oleada de mensajes, confirmando la sorpresiva noticia: Óscar Wong, había fallecido a las 2:55 de la mañana. Era imposible de creer ¡apenas el sábado me había enviado varios mensajes, como era habitual desde que inició esta pandemia!

En la última semana, como siempre, recibí su saludo cada amanecer:

-Hola, buenos días. Lunes 7 de diciembre. Inicia la semana. Y el Covid 19 continúa avanzando. Es prudente no bajar las precauciones!

-Hola, buenos días. Martes 8 de diciembre, y contando rumbo al 12 de Guadalupe, las posadas, Navidad y año nuevo. Cambia el calendario gregoriano. Pero la vida, No (ni la pandemia).

-Hola, buenos días. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020. Mañana se cumplen 30 años de que Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo.

-Hola, buenos días. Hoy es jueves 10 de diciembre y el mundo sigue su paso.

-Hola, buenos días. Feliz viernes 11 de Diciembre. Y el caos vial citadino continúa por los peregrinos, pese a que las autoridades cerraron la Basílica.

-En el día de la Virgen de Guadalupe. Viaje a la Gruta de la Diosa Madre (El Nahual Guadalupe Tonántzin). (Un escrito de Víctor Toledo; más tarde me envió: ‘La guerra por el dominio de las rutas entre líderes indígenas de SCLC’).

El domingo no recibí el saludo, pero cada día de mi vida tendré el privilegio de saber que una de las mentes más lúcidas que ha dado Chiapas, encontraba el tiempo para saludarme.

Hoy, su nombre figura junto a Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Rodulfo Figueroa, Enoch Cancino Casahonda, Armando Duvalier, Joaquín Vázquez Aguilar, por citar algunos.

Fue un Articulista frecuente de esta Sección Cultural del Diario de Chiapas. Este año, del 20 de febrero al 10 de diciembre (apenas el pasado jueves), publiqué 51 artículos enviados por él, nos comunicábamos a diario y llegamos a desarrollar una cercana amistad.

Imposible olvidar cuándo lo conocí: fue en septiembre de 2013, cuando impartió el Taller de Creación y Apreciación Lírica, a la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, por iniciativa del Dr. Hernán León Velasco y dirigida por Gerardo Pérez Rodríguez, entonces presidente de la Asociación.

Para terminar, comparto una breve conversación que sostuvimos por Whats App el pasado martes y que resultó ser una premonición:

– Hola, dentro de 50 años, cuando ya no esté presente, cómo me recordaras? ÓSCAR WONG

– Dentro de 50 años, hermano mío, tampoco estaré aquí para recordarte… pero sé, sin el menor asomo de duda, que más vivientes te recordarán a ti, porque dejas un abundante legado por escrito que mantendrá vivo tu recuerdo… (emojis de sonrisa y aplausos)

– Jajajaja jajajaja jajajaja. Esperaba una pregunta, algo así como: en la mañana o en la tarde?

Y provocó en mí, como siempre, una risa contagiosa, por esa hilaridad que era una característica que invariablemente iluminaba su rostro.

No sabía en ese momento, que no habría que esperar 50 años: bastaron solo cinco días…

¡Vida eterna para el Poeta Tonalteco, ‘Orgullosamente Turulo’ como él decía, ‘Sinomexicano’, como prefería definirse!

Te recordaré por siempre, amigo. Y lo subrayo con tu frase favorita: “Es palabra de Wong”.