Pánico, ignorancia e irresponsabilidad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?¡En Chiapas si existe equidad! ¡Para lo negativo! Fluctúa entre ‘La enfermedad no existe’, ‘A mí no me pasará’. Sin importar clase social, localidad, educación formal, el chiapaneco -además de presumir del desapego a la auto preservación- no desea quedarse atrás en el desprecio a la cultura general e higiénica. No se necesita ser adivino para saber que si perteneces a los grupos de riesgo puedes enfermarte y sufrir complicaciones graves. Nos burlamos de nuestras desventuras al decir: “El coronavirus Covid 19, es como los cuernos: unos ya lo tienen, otros lo tendrán y muchos no se enterarán que lo tuvieron”. ¡Excelente!

?El pasado sábado rebasamos a los mil casos en el estado de Chiapas; en Venustiano Carranza se elevaron a 25. Dirigido a sus habitantes, hay un audio anónimo expresando en lenguaje cantinflesco, en pésimo español: “Ocurrirá algo muy malo a partir del 24 o tal vez el 26”. Culpan al gobierno federal y al cacique. “¡No salgan! ¡Compren alimentos!”. En su inconsciencia, no reconocen que festejaron Semana Santa, Día del Niño y de la Madre. En Tuxtla se documenta que familias acomodadas, por festejar en conjunto el Día de las Madres, dos están graves, muchos positivos. En el video acerca del fallecido en el IMSS de Tuxtla originario de Ocozocoutla, su hijo expresa -ante la desesperación del desconocimiento- considerar que lo mataron, ya que estaba consciente y sin insuficiencia. ¡No existe médico que asesine! La enfermedad evoluciona rápido. Duele y mucho. Deberá pensar cómo se enfermó, por qué no tomó medicamentos inicialmente. Es la muestra de que no se ha enseñado a comprender que cuando se enferma, la consecuencia última es la muerte.

?Se ha repetido hasta el cansancio que se debe monitorear cuando existe un síndrome de insuficiencia respiratoria. Si el paciente y familiares se angustian sin haber insuficiencia, es prueba de su indiferencia ante la educación para la salud.

?Se ha fallado en comprender, lo he repetido a diario. Su evolución es súbita: en un momento estar aparentemente bien, caer en insuficiencia respiratoria y fallecer.

?Hay que prevenir con anticoagulantes, anti inflamatorios, antioxidantes, Vitaminas C, D, E, aconsejadas a altas dosis para así neutralizar radicales libres de oxígeno y tal vez neutralizar al virus, evitando que se produzca destrucción alveolar y shock séptico o cardiógénico.