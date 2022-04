Paty Navidad dice que la vacuna contra el COVID-19 causará suicidio

El Informador

La cantante y actriz mexicana Paty Navidad se volvió viral otra vez por un un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en él habla sobre la próxima vacuna del Covid-19 y expresa que la vacuna sólo es un pretexto para espiarnos y quitarnos nuestra privacidad, al igual que modificar el ADN.

“Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar”

“Estas vacunas lo que traen es una tecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología por medio de la misma en donde vamos hacer vigilados, controlados, sin intimidad, privacidad, tecnología con la cual ellos pueden leer y modificar nuestro pensamientos, al igual que alterarlos y ver a través de nuestros ojos… provocar muchos padecimientos, enfermedad, además suicidio y muerte”, expresó.

La nacida en Sinaloa, agregó que ella no quiere intervenir en la decisión de cada persona, sólo está dando a conocer su punto de vista y las razones por las que ella no se pondrá la vacuna.

“No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo. Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de qué hablo”, agregó.

Una serie de videos sobre el mismo tema se encuentran en su Instagram y en cada uno explica diferentes puntos de vista sobre la vacuna, en uno de ellos detalla que la pandemia es un nuevo plan de ideologías comunistoides.

“No es ‘Pandemia, es PLANDEMIA’. Es PLANDEMIA de Nuevo Orden Mundial tecnócrata, dictatorial y tiránico de ideologías comunistoides marxistas, agenda 21 y 2030 de ONU y OMS, reducción de población, recorte a los derechos, libertades y garantías individuales, esclavitud y control total de la mente, salud y vida.